Así quedaron los cruces de octavos del Clausura 2026: los rivales de Boca y River

Boca Juniors y River Plate son dos de los 16 clubes que atravesaron la primera etapa del Torneo Clausura 2026 y competirán en los octavos de final, la primera de las cuatro instancias de eliminación directa para llegar al título, con el anhelo de imponerse a sus respectivos rivales y meterse entre los ocho mejores.

El xeneize conformó el Grupo A y se ubicó segundo con 33 puntos producto de nueve victorias, seis empates y apenas una derrota, a solo un punto del líder Instituto de Córdoba. El Millonario, por su parte, fue cuarto en la zona A con 26 unidades gracias a ocho triunfos, dos igualdades y seis caídas y relegó al quinto lugar a Barracas Central por diferencia de goles (+7 contra +4).

El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará en la primera instancia de eliminación directiva a Independiente Rivadavia de Mendoza como local en la Bombonera. De imponerse, su siguiente escollo será el ganador de Gimnasia de La Plata vs. Newell’s. En semifinales tiene de hipotéticos rivales a Rosario Central, Gimnasia de Mendoza, Barracas Central y Defensa y Justicia. A excepción del Canalla porque lideró su grupo, contra todos sería anfitrión en caso de cruzarse.

El elenco de Leonardo Ponzio será local en el Monumental de Lanús en octavos. De avanzar, se medirá contra quien celebre de Instituto de Córdoba vs. Huracán. En semifinales podría verse las caras con Vélez, Belgrano, Argentinos Juniors e Independiente. Solo tiene ventaja de localía en caso de cruzarse con el Globo, el Pirata y el Rojo.

Boca ganó la Tabla Anual y sueña con repetir en el Torneo Clausura Manuel Cortina

Octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Huracán (8B).

(4B) River Plate vs. Lanús (5A).

vs. Lanús (5A). (3A) Vélez vs. Belgrano (6B).

(2B) Argentinos Juniors vs. Independiente (7A).

(1B) Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (8A).

(4A) Defensa y Justicia vs. Barracas Central (5B).

(3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).

(2A) Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia (7B).

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.

El cuadro del Torneo Clausura 2026 Canchallena

¿Puede haber otro Superclásico? Sí, solo en la final prevista para el sábado 12 de diciembre de 2026 en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Ambos equipos ya se enfrentaron dos veces, en el Apertura y el Clausura, y ganó el xeneize 1 a 0 tanto en el Monumental como en la Bombonera. Así, el historial llegó a 267 duelos con 95 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates.

Títulos de Boca y River

Nacionales e internacionales

Boca - 75

River - 72

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