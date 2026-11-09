Así quedó el cuadro de 8vos de final del Torneo Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 completó su primera etapa y se definieron los 16 clubes que, tras disputar un fixture de 16 partidos cada uno, clasificaron a los octavos de final y siguen en carrera por el título y el boleto a la Copa Libertadores 2027.

En la zona A avanzaron a los playoffs Instituto de Córdoba, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Defensa y Justicia, Lanús, Newell’s, Independiente y Gimnasia de Mendoza. En el Grupo B se metieron en octavos Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia de La Plata, River Plate, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza y Huracán.

14 equipos terminaron el campeonato porque no quedaron entre los mejores ocho de sus respectivas zonas: Unión de Santa Fe, Platense, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba, Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Sarmiento de Junín, Tigre, Atlético Tucumán, Banfield, Racing, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

Octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Huracán (8B).

(4B) River vs. Lanús (5A).

(3A) Vélez vs. Belgrano (6B).

(2B) Argentinos Juniors vs. Independiente (7A).

(1B) Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (8A).

(4A) Defensa y Justicia vs. Barracas Central (5B).

(3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).

(2A) Boca vs. Independiente Rivadavia (7B).

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentaron todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputó 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzaron a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos sumaron en el Clausura 2025 se contaron también en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgaron cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el penúltimo, Aldosivi de Mar del Plata, descendió a la Primera Nacional junto Estudiantes de Río Cuarto, el peor de la tabla de promedios, escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Títulos nacionales e internacionales

Boca - 75 títulos

River - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22

Vélez y Estudiantes - 19

Rosario Central - 14

Huracán - 13

Newell’s y Lanús - 9

Belgrano - 7

Argentinos Juniors, Arsenal, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - 5

Porteño (club extinguido) - 4

Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - 3

Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - 2

Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón, Chacarita, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - 1

Títulos nacionales