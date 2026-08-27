Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

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Se definieron los ocho clasificados a la próxima ronda y solo un argentino sigue en carrera por el título: Boca; en contrapartida, fueron eliminados River y Tigre
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Se definieron los ocho clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Los que pasaron fueron: Boca, San Pablo, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Santos, Montevideo City Torque, Cienciano e Independiente Santa Fe. Los cruces de la próxima instancia se llevarán a cabo en septiembre, con fechas a definir. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.
El xeneize avanzó de ronda tras golear a Recoleta por 7 a 1, producto de una victoria por 3 a 1 en la Bombonera y una goleada 4 a 0 en el estadio Defensores del Chaco. El Tricolor Paulista hizo lo propio con Bolívar, equipo al que venció por 4 a 2 en el resultado global tras el empate 1 a 1 en Bolivia y el triunfo 3 a 1 en Brasil. El Gigante da Colina le ganó a Olimpia por 4 a 1 gracias a su victoria por ese resultado en Paraguay.
El Galo, por su parte, dejó en el camino a Bragantino tras vencerlo por 3 a 2 (1 a 0 como visitante y 2 a 2 como local). El equipo capitaneado por Neymar Jr. venció al sorpresivo Macará por 2 a 1 gracias a su triunfo como local en la ida. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo vapuleó a Botafogo por 6 a 2, producto de una goleada histórica por 6 a 1 en Perú y una caída por la mínima diferencia en Brasil.
Por último, Independiente Santa Fe dejó en el camino nada menos que a River por penales tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. En la tanda, que finalizó 8 a 7 a favor del conjunto colombiano, Santiago Beltrán pasó de héroe a villano: atajó tres penales para mantener con vida al Millonario, pero falló el suyo y no pudo ayudar a su equipo a meterse en la próxima ronda. Fue el único aplaudido en una noche repleta de silbidos para todo el plantel riverplatense.
Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
- Boca vs. San Pablo
- Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe
- Atlético Mineiro vs. Santos
- Montevideo City Torque vs. Cienciano
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador), Lanús, Boca, Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos títulos.
- River, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing - Uno.
*El campeón de la última edición fue Lanús, que alcanzó el bicampeonato luego de vencer a Atlético Mineiro por penales en la final disputada en el estadio Defensores del Chaco.
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