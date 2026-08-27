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Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Se definieron los ocho clasificados a la próxima ronda y solo un argentino sigue en carrera por el título: Boca; en contrapartida, fueron eliminados River y Tigre

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Desilusión total: River perdió por penales con Independiente Santa Fe y se despidió de la Copa Sudamericana
Desilusión total: River perdió por penales con Independiente Santa Fe y se despidió de la Copa SudamericanaGonzalo Colini - La Nación

Se definieron los ocho clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Los que pasaron fueron: Boca, San Pablo, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Santos, Montevideo City Torque, Cienciano e Independiente Santa Fe. Los cruces de la próxima instancia se llevarán a cabo en septiembre, con fechas a definir. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El xeneize avanzó de ronda tras golear a Recoleta por 7 a 1, producto de una victoria por 3 a 1 en la Bombonera y una goleada 4 a 0 en el estadio Defensores del Chaco. El Tricolor Paulista hizo lo propio con Bolívar, equipo al que venció por 4 a 2 en el resultado global tras el empate 1 a 1 en Bolivia y el triunfo 3 a 1 en Brasil. El Gigante da Colina le ganó a Olimpia por 4 a 1 gracias a su victoria por ese resultado en Paraguay.

San Pablo será el rival de Boca en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
San Pablo será el rival de Boca en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026NELSON ALMEIDA - AFP

El Galo, por su parte, dejó en el camino a Bragantino tras vencerlo por 3 a 2 (1 a 0 como visitante y 2 a 2 como local). El equipo capitaneado por Neymar Jr. venció al sorpresivo Macará por 2 a 1 gracias a su triunfo como local en la ida. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo vapuleó a Botafogo por 6 a 2, producto de una goleada histórica por 6 a 1 en Perú y una caída por la mínima diferencia en Brasil.

Por último, Independiente Santa Fe dejó en el camino nada menos que a River por penales tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. En la tanda, que finalizó 8 a 7 a favor del conjunto colombiano, Santiago Beltrán pasó de héroe a villano: atajó tres penales para mantener con vida al Millonario, pero falló el suyo y no pudo ayudar a su equipo a meterse en la próxima ronda. Fue el único aplaudido en una noche repleta de silbidos para todo el plantel riverplatense.

Santiago Beltrán atajó tres penales, pero falló el suyo y River quedó eliminado en octavos de final
Santiago Beltrán atajó tres penales, pero falló el suyo y River quedó eliminado en octavos de finalGustavo Garello - AP

Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

  • Boca vs. San Pablo
  • Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe
  • Atlético Mineiro vs. Santos
  • Montevideo City Torque vs. Cienciano
Tigre no pudo con Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana en octavos de final
Tigre no pudo con Montevideo City Torque y se despidió de la Copa Sudamericana en octavos de finalDANTE FERNANDEZ - AFP

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

  • Liga de Quito (Ecuador), Lanús, Boca, Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos títulos.
  • River, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing - Uno.

*El campeón de la última edición fue Lanús, que alcanzó el bicampeonato luego de vencer a Atlético Mineiro por penales en la final disputada en el estadio Defensores del Chaco.

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