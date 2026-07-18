Así quedó el cuadro de octavos de final de la Copa Argentina 2026, tras la derrota de River

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El Millonario perdió con Aldosivi y quedó eliminado del certamen más federal del país al igual que San Lorenzo, que cayó por penales ante Deportivo Riestra
- 3 minutos de lectura'
Este viernes se disputaron dos partidos de la Copa Argentina 2026, ambos correspondiente a los 16vos de final, que dejaron resultados inesperados. En el primer turno, Deportivo Riestra eliminó a San Lorenzo por penales luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Luego, en el cierre de la jornada, Aldosivi derrotó por 3 a 1 a River y se metió en la próxima ronda. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.
Al Millonario no le bastó con la reestructuración del plantel, con el estreno de cuatro refuerzos ni con la fuerte puesta punto que realizó en España, que contó con un empate 2 a 2 ante Flamengo en un amistoso disputado en Portugal como parte de la preparación. Jugó un partido para el olvido y fue superado táctica y físicamente por el Tiburón, que celebró gracias a las anotaciones de Tomás Fernández por duplicado y Nicolás Cordero (Rafael Santos Borré descontó a los 87′, cuando ya no había posibilidades de igualar el encuentro).
En el duelo previo, el Ciclón igualó 1 a 1 con el Malevo por los tantos de Matías Reali -SL- y Tomás González -DR-. El encuentro marcó el debut de Néstor ‘Pipo’ Gorosito como DT de San Lorenzo, quien, según trascendió, dejó en manos de los jugadores la elección de los remates desde los doce pasos. Allí convirtieron todos menos el juvenil Alejo Córdoba, que jugó su primer partido con la camiseta azulgrana este viernes. De esta manera, el resultado final fue 5 a 4 a favor de Riestra.
Resultados de los 16avos de final de la Copa Argentina
- San Lorenzo 1 (4)-(5) 1 Deportivo Riestra.
- Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata.
- Banfield 1 (5)-(4) 1 San Martín de Tucumán.
- Deportivo Morón 1-2 Midland.
- Racing 4-1 Defensa y Justicia.
- Gimnasia de Jujuy 2 (2)-(4) 2 Belgrano.
- Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro.
- Sarmiento de Junín 0-2 Boca.
- River 1-3 Aldosivi.
- Independiente Rivadavia 1-0 Tigre.
- Talleres de Córdoba 0-3 Atlético Tucumán.
- Unión de Santa Fe 0-2 Independiente.
- Platense 0 (4)-(3) 0 San Martín de San Juan.
- Instituto 2-1 Lanús.
- Estudiantes de La Plata 3-0 Rosario Central.
- Barracas Central 1-0 Huracán.
Octavos de final de la Copa Argentina
- Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata.
- Banfield vs. Midland.
- Racing vs. Belgrano.
- Vélez vs. Boca .
- Aldosivi vs. Independiente Rivadavia.
- Atlético Tucumán vs. Independiente.
- Platense vs. Instituto.
- Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central.
Tabla de campeones la Copa Argentina
El máximo vencedor de la Copa Argentina es Boca con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas y la particularidad de ser el único bicampeón por los logros de 2016 y 2017. La otra coronación fue en 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.
- Boca: Cuatro títulos (1969, 2012, 2015 y 2020)
- River: Tres (2016, 2017 y 2019)
- Arsenal (2013), Huracán (2014), Rosario Central (2018), Patronato (2022), Estudiantes de La Plata (2023), Central Córdoba (2024) e Independiente Rivadavia (2025): Uno.
- 1
Los argentinos encontraron la botella del arquero de Inglaterra con indicaciones para una potencial definición por penales
- 2
Un exjugador inglés pidió la renuncia del técnico de Inglaterra mientras reaccionaba al partido con la selección argentina
- 3
La reacción de los diarios de Inglaterra tras la derrota ante Argentina
- 4
El video que revela por qué Bellingham se enojó con Barco y no se vio por TV: todo empezó en el gol de Enzo Fernández