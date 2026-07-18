Así quedó el cuadro de octavos de final de la Copa Argentina 2026, tras la derrota de River

Este viernes se disputaron dos partidos de la Copa Argentina 2026, ambos correspondiente a los 16vos de final, que dejaron resultados inesperados. En el primer turno, Deportivo Riestra eliminó a San Lorenzo por penales luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Luego, en el cierre de la jornada, Aldosivi derrotó por 3 a 1 a River y se metió en la próxima ronda. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

Al Millonario no le bastó con la reestructuración del plantel, con el estreno de cuatro refuerzos ni con la fuerte puesta punto que realizó en España, que contó con un empate 2 a 2 ante Flamengo en un amistoso disputado en Portugal como parte de la preparación. Jugó un partido para el olvido y fue superado táctica y físicamente por el Tiburón, que celebró gracias a las anotaciones de Tomás Fernández por duplicado y Nicolás Cordero (Rafael Santos Borré descontó a los 87′, cuando ya no había posibilidades de igualar el encuentro).

Aldosivi derrotó a River por 3 a 1 y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina 2026 X @clubaldosivi

En el duelo previo, el Ciclón igualó 1 a 1 con el Malevo por los tantos de Matías Reali -SL- y Tomás González -DR-. El encuentro marcó el debut de Néstor ‘Pipo’ Gorosito como DT de San Lorenzo, quien, según trascendió, dejó en manos de los jugadores la elección de los remates desde los doce pasos. Allí convirtieron todos menos el juvenil Alejo Córdoba, que jugó su primer partido con la camiseta azulgrana este viernes. De esta manera, el resultado final fue 5 a 4 a favor de Riestra.

San Lorenzo se despidió de la Copa Argentina 2026 en 16vos de final tras perder con Deportivo Riestra Gonzalo Colini - La Nación

Resultados de los 16avos de final de la Copa Argentina

San Lorenzo 1 (4)-(5) 1 Deportivo Riestra.

Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata.

Banfield 1 (5)-(4) 1 San Martín de Tucumán.

1 (5)-(4) 1 San Martín de Tucumán. Deportivo Morón 1-2 Midland.

Racing 4-1 Defensa y Justicia.

4-1 Defensa y Justicia. Gimnasia de Jujuy 2 (2)-(4) 2 Belgrano.

Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro.

2-0 Gimnasia y Tiro. Sarmiento de Junín 0-2 Boca.

River 1-3 Aldosivi.

Independiente Rivadavia 1-0 Tigre.

1-0 Tigre. Talleres de Córdoba 0-3 Atlético Tucumán.

Unión de Santa Fe 0-2 Independiente.

Platense 0 (4)-(3) 0 San Martín de San Juan.

0 (4)-(3) 0 San Martín de San Juan. Instituto 2-1 Lanús.

2-1 Lanús. Estudiantes de La Plata 3-0 Rosario Central.

3-0 Rosario Central. Barracas Central 1-0 Huracán.

Octavos de final de la Copa Argentina

Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata.

Banfield vs. Midland.

Racing vs. Belgrano.

Vélez vs. Boca .

Aldosivi vs. Independiente Rivadavia.

Atlético Tucumán vs. Independiente.

Platense vs. Instituto.

Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central.

Tabla de campeones la Copa Argentina

El máximo vencedor de la Copa Argentina es Boca con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas y la particularidad de ser el único bicampeón por los logros de 2016 y 2017. La otra coronación fue en 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.