España espera a la Argentina con un crack de bajo perfil: Rodri marca, juega y vuela desde el círculo central

A los 30 años, Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como Rodri, juega en la cumbre. Figura de Manchester City, lo ganó todo, más allá de una serie de lesiones que lo persiguen en las últimas cinco temporadas. Le falta el trofeo definitivo, la Copa del Mundo. Se trata del mejor 5 del torneo, con la arrogancia del quite, el juego y la valentía.

Ni Lamine Yamal (un talento con cuentagotas), ni la mejor de defensa (un gol en todo el recorrido), ni Mikel Oyarzabal, autor de cinco goles, suerte de número 9 contracultural. La principal amenaza para la Argentina para la final de este domingo la representa Rodri, dueño del círculo central. Ya lo saben Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, brillantes en Qatar, sublimes ante Inglaterra.

Atrás quedaron las furiosas críticas al conseguir el Balón de Oro en 2024, entre tanto Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El principal candidato, según los especialistas, era Vinicius Junior. Tanto fue así, que todo Real Madrid no acudió a la gala. Vale aclararlo: la Casa Blanca representa al mismo país que Rodri, que dijo en su momento: “Queremos que todos los mejores jugadores del planeta estén presentes en una noche como esta. El mejor equipo del año no acudió a la ceremonia, a pesar de que se coronó al mejor entrenador y al máximo goleador conjunto”.

Rodri logró el Balón de Oro en octubre de 2024 FRANCK FIFE - AFP

El premio al club y entrenador más destacado fueron para Real Madrid y Carlo Ancelotti, lo que generó un gran vacío que se hizo notar en el Teatro del Chatelet.

“Es el mejor jugador del mundo, incluso estando al 50% es mejor que la mayoría de mediocentros del mundo”, decía hace un mes Luis de la Fuente, el entrenador de España, habitualmente propenso a los halagos en exceso.

Sin embargo, algo de razón tiene en este caso.

Rodri frenó a Francia, principalmente, a Kylian Mbappé SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con 11,97 kilómetros por partido, se trata del tercer jugador que más distancia recorrió entre los 32 equipos que alcanzaron los dieciseisavos de final. Solo le superan el suizo Remo Freuler (12,29 km) y el inesperado Andrés Cubas (12,15 km).

“Siempre suelo decir una frase: este equipo corre como si fuera pequeño y juega como un grande. Yo creo que es el sello que ha transmitido Luis de la Fuente desde que llegó”, aseguró el titán del medio campo, en una entrevista que concedió a la FIFA antes de la eléctrica Copa del Mundo.

Ya había dado muestras en los últimos partidos de estar recuperado, pero la semifinal de este martes contra Francia lo confirmó: Rodri, el capitán de la Roja, es otra vez el jugador que ganó el Balón de Oro en 2024.

Con su estirpe, impuso su dominio ante los Bleus a todos los niveles de juego: física, técnica y mentalmente. “Rodri se destacó por encima de todos. ¡Qué partido! ¡Qué jugador! Estuvo en todos lados, simplemente excelso”, se maravilló luego del partido ganado por España (2-0) Zlatan Ibrahimovic, comentarista durante el Mundial para el canal estadounidense Fox. El sueco, que solía ser impiadoso, también se engolosina con los adjetivos.

Francia vs España - Mundial 2026

Francia se presentó en el partido como el equipo que más había impresionado durante el torneo, sobre todo con su poderoso cuarteto ofensivo formado por Mbappé, Dembélé, Olise y Barcola (o Doué según los partidos).

Pero el seleccionador Luis de la Fuente planteó una telaraña defensiva de la que los Bleus no supieron escapar. En este dispositivo podría destacarse al arquero Unai Simón (un solo gol sufrido en todo el torneo, en cuartos contra Bélgica), a la defensa (Porro y Cucurella en los laterales y Laporte y Cubarsí en el eje central) e incluso el trabajo en la presión de los delanteros y los interiores, pero por encima de todos sobresale la figura de Rodri.

En tierras tejanas, como un cowboy solitario en el Far West, el madrileño se hizo dueño del rancho: contra Francia fue el que más corrió (12,63 km) y el que más pérdidas provocó entre sus rivales (19), recuerda la agencia AFP.

Sin embargo, apenas dos meses después de ganar el título continental en Berlín (2-1 a Inglaterra), Rodri sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de la que le costó recuperarse. Incluso cuando la lesión de la rodilla ya estaba superada, tuvo diferentes problemas físicos que le impidieron rendir al nivel que suele mostrar los últimos siete años en el Manchester City de Pep Guardiola.

Guardiola y Rodri fue una sociedad perfecta Derik Hamilton - FR170553 AP

“En este Mundial está demostrando quién es. No hay que olvidar que estamos hablando de un Balón de Oro, que no es fácil ganarlo jugando en su posición. Es un jugador de clase mundial que da confianza a sus compañeros, que les hace mejores. Sabe cuándo prender fuego (al partido) y cuando echar agua al fuego. Es el jugador que todo equipo necesita”, fue el interesante análisis de Ibra en su intervención televisiva.

El diario francés L’Equipe, siempre incisivo, esta vez capituló ante su desempeño. “Debe ser desesperante para los rivales verlo siempre en el lugar adecuado en cada momento. El mediocampista volvió a dar una prestación de alto vuelo, tanto en la recuperación como para dirigir a su equipo. Once duelos ganados de 15 disputados”, sostuvo.

Ante tantos halagos, el capitán de la Roja, heredero en el puesto de Sergio Busquets e incluso del pionero, Guardiola, pese a no haber jugado nunca en Barcelona, no quiere que se personalice en un jugador: “La clave es el esfuerzo colectivo, no podría nombrar a un solo futbolista”, advierte. Un mensaje que debe ser interpretado por la Argentina.

Y advirtió: “Estamos ante el partido de nuestras vidas. Queremos más y queremos ganar la Copa del Mundo”.

El abrazo final rumbo a Nueva Jersey: el 2-0 sobre Francia ya era historia FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lejos de la opinión generalizada, mucho antes de la gran cita (en octubre pasado), Guardiola defendió la capacidad de Rodri para superar las adversidades. Actualmente arrastra una molestia en la zona lumbar, pero los cuidados máximos por la rodilla derecha siguen estando sobre el diván.

“Rodri es un jugador impresionante, pero no se trata de jugar tras seis, siete u ocho meses y volver a ser el jugador que era antes, no. ¿Sabés cuándo lo será? En el Mundial con España. En el Mundial veremos al mejor Rodri”.

Y así es. Al menos, hasta el domingo.