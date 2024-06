Así quedó el cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana 2024, tras el sorteo

Escuchar

Se realizó este lunes en la sede que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tiene en Luque, Paraguay, el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 con la particularidad de que todavía ni siquiera se diagramaron los cruces de 16avos porque restan disputarse partidos de la etapa de grupos del certamen (Internacional vs. Real Tomayapo de Bolivia y vs. Delfín de Ecuador) y, también, de la Copa Libertadores (Gremio vs. Huachipato y vs. Estudiantes de La Plata). En ese contexto, se definió solamente contra el vencedor de qué repechaje jugará cada club que lideró su zona.

La ronda de 16 se jugará entre el 14 y el 21 de agosto. Racing enfrentará a quien se imponga del Play-off H mientras que Belgrano lo hará contra el ganador del Play-off B. En caso de cada uno superar su serie, chocarán en cuartos de final. Lanús, por su parte, quedó emparejado con el vencedor del Play-off F en el cual puede competir Boca Juniors. El xeneize, que todavía no tiene rival para el repechaje, también puede tener de oponente a Cruzeiro en caso de que conforme el Play-off E.

Octavos de final

Fortaleza de Brasil vs. Ganador playoff G.

Corinthians vs. Ganador playoff A.

Belgrano de Córdoba vs. Ganador playoff B.

Racing vs. Ganador playoff H.

Sportivo Ameliano de Paraguay vs. Ganador playoff E.

Cruzeiro vs. Ganador playoff E.

Independiente Medellín de Colombia vs. Ganador playoff C.

Lanús vs. Ganador playoff F.

Las series de 16vos de final se llevarán a cabo las semanas del 17 y el 24 de julio: la ida será en la cancha del equipo que haya finalizado tercero en la Libertadores y la vuelta en el estadio del que haya quedado segundo en la Sudamericana. Lo jugarán los escoltas de la Copa Sudamericana (Always Ready de Bolivia, Universidad Católica de Ecuador, Delfín de Ecuador o Internacional; Boca Juniors, Atlético Paranaense, Racing de Uruguay, Cuiabá de Brasil y Bragantino de Brasil) vs. los terceros de la Libertadores (Cerro Porteño, Barcelona de Ecuador, Gremio, Estudiantes de La Plata o Huachipato; Liga de Quito, Palestino de Chile, Independiente del Valle de Ecuador, Rosario Central y Libertad de Paraguay).

Calendario de la Copa Sudamericana 2024

16avos de final: Semana del 17/7 y 24/7

Octavos de final: Semana del 14/8 y 21/8

Cuartos de final: Semana del 18/9 y 25/9

Semifinal: Semana del 23/10 y 30/10

Final: Sábado 23 de noviembre.

Boca Juniors quedó segundo en su grupo de la Sudamericana y disputará un repechaje LUIS ROBAYO - AFP

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - 2

Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú) - 1

LA NACION