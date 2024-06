River vs. Talleres, por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024: cuándo se juega el partido

Escuchar

Se realizó este lunes el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 y los equipos argentinos que siguen en carrera conocieron a sus rivales, entre ellos River Plate que quedó emparejado con Talleres de Córdoba. La serie se jugará a mediados de agosto, luego del parate por la Copa América Estados Unidos 2024 en la que la selección argentina intentará defender el título obtenido en Brasil 2021. La ida será la semana del 14 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes mientras que la revancha se jugará la siguiente, es decir la del 21 de agosto, en el Monumental.

En caso de superar los octavos de final, el conjunto de Martín Demichelis chocará en cuartos ante el vencedor de Colo Colo de Chile y Junior de Colombia. En semifinales puede tener de rivales a Atlético Mineiro, San Lorenzo, el segundo del grupo C (The Strongest, Huachipato o Gremio) o Fluminense mientras que para la definición del sábado 30 de noviembre en el recinto Antonio Vespucio Liberti -resta oficializarse- sus oponentes serían alguno de los ocho equipos que quedaron del otro lado del cuadro: Nacional de Uruguay, San Pablo, Botafogo, Palmeiras, Peñarol de Uruguay, el líder del grupo C (The Strongest, Huachipato o Gremio), Flamengo o Bolívar.

🔝🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores definido! Así se jugará el camino a la #GloriaEterna pic.twitter.com/BBFR49muOj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 3, 2024

Así llegaron a octavos de final

River fue el mejor equipo de la etapa de grupos porque dominó el H con 16 puntos producto de cinco triunfos y un empate. En total anotó 12 goles y recibió solo tres. Superó a Deportivo Táchira de Venezuela 2 a 0 tanto de visitante como de local; a Libertad de Paraguay 2 a 1 en Asunción y 2 a 0 en el Monumental; y a Nacional de Uruguay 2 a 0 como anfitrión mientras que empató 2 a 2 en Montevideo en un encuentro en el que se imponía por dos tantos.

Talleres de Córdoba, por su parte, fue escolta de la zona B con 13 puntos, la misma cantidad que San Pablo pero con peor diferencia de gol (+7 contra +4). La T ganó cuatro partidos, igualó uno y perdió el último ante el Tricolor como visitante, por lo que quedó segundo. Sus victorias fueron ante el conjunto paulista de local 2 a 1, Cobresal en Chile 2 a 0 y como anfitrión 1 a 0; y Barcelona de Ecuador en Córdoba 3 a 1. Empató contra los ecuatorianos 2 a 2 de visitante.

El Millonario es uno de los clubes más laureados de la Copa Libertadores con cuatro estrellas, la misma cantidad que Estudiantes de La Plata. Por encima tiene solo tres equipos: Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol de Uruguay (5). Su última conquista fue en 2018 ante el xeneize en el estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid. Anteriormente se consagró en 1996, 2015 y 2018. La T, por su parte, no tiene títulos en el máximo certamen continental, del que participa por cuarta vez. Su mejor labor fue en 2022, cuando accedió a cuartos de final y fue eliminado por Vélez.

