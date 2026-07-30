Otro capítulo de la guerra entre Barcelona y Atlético de Madrid: ahora se sumó la FIFA

Julián Álvarez tuvo una deslucida actuación en el Mundial 2026. El delantero disputó los ocho encuentros del equipo, marcó un gol clave ante Suiza en los cuartos de final y fue titular en cinco ocasiones. Sin embargo, por diversos problemas físicos, no se destacó con la categoría que tuvo cuatro años atrás, en Qatar.

Más allá de la Copa del Mundo, lo quieren todos. Atlético de Madrid, su equipo, se defiende con ímpetu, pero detrás de su deseo insisten Barcelona, Real Madrid, Arsenal y PSG. En las últimas horas, apareció otro actor. la FIFA. La relación entre el Aleti y el conjunto catalán parece haber llegado a un punto de no retorno.

La FIFA le trasladó al Barcelona la denuncia interpuesta por el Atlético de Madrid por los supuestos contactos del club azulgrana con el delantero argentino. Fuentes del Barça le confirmaron a la agencia AFP la recepción de la notificación del órgano rector del fútbol mundial.

Julián Alvarez convirtió un gol de antología ante Suiza Charlie Riedel - AP

Según la prensa local, la Federación Española de Fútbol también habría abierto un expediente para examinar el caso, pero ningún portavoz está inmediatamente disponible para confirmar la información. El Atlético de Madrid había adelantado en junio pasado que denunciaría al Barça por su supuestos contactos con el delantero argentino, que tiene contrato con el club rojiblanco hasta 2030.

Estos contactos se habrían producido fuera de los plazos que se contemplan para ello.

El consejero delegado del club, Miguel Angel Gil Marín, había anunciado esa demanda tras las declaraciones de Julián Álvarez pidiendo salir del club.

“Hablé con las personas del club, con las que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”, dijo Álvarez el 22 de junio tras el partido de la Argentina contra Austria en el Mundial 2026.

💣🔥“No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño”



La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

La Araña no precisó, sin embargo, cual sería su destino predilecto.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió a principios de julio que el club azulgrana había hecho un anuncio claro por el atacante. “Hicimos una oferta al Atlético”, había afirmado tras el acto de su proclamación como presidente del Barça el 1 de julio, tras ganar las elecciones.

Según los medios, el Barça habría ofrecido 100 millones de euros (115 millones de dólares) por Julián Álvarez, que llegó al Atlético en 2024 procedente del Manchester City por cerca de 85 millones de euros (98 millones de dólares).

Laporta reconoció que el Atlético le comunicó que no estaba dispuesto a vender y advirtió que la oferta no sería “ilimitada en el tiempo”.

Un golazo de Julián Alvarez de tiro libre ante Barcelona Joan Monfort - AP

“No queremos transferirlo no aceptamos la oferta de 100 millones de euros (115 millones de dólares), ni aceptaremos una de 150, ni de 200”, afirmó Gil Marín en una entrevista con los medios del Atlético.

El Atlético ya había rechazado una oferta de 150 millones de euros (172,5 millones de dólares) del Real Madrid por el jugador.

La Casa Blanca hizo esta oferta tras una promesa electoral de su actual presidente Florentino Pérez en junio durante las elecciones del club merengue.

“Voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia, 150 millones por lo menos”, prometió Pérez en un programa de la televisión Cuatro, el 5 de junio.

Julián y Diego Simeone, una relación intensa JAVIER SORIANO - AFP

Después de que Pérez fuera reelegido como presidente, el Real Madrid anunció que había hecho la oferta por Julián, pero que el Atlético la había rechazado.

Según el club merengue, los colchoneros les remitieron a la cláusula de rescisión del jugador de 500 millones de euros (577 millones de dólares).

“Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él”, aseguró Gil Marín.

Julián, mano a mano con Pau Cubarsí: ¿de rival a compañero? JOSEP LAGO - AFP

Para el directivo del Atlético, el delantero argentino “ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada y eso es lo que a mí me permite pensar que su rendimiento, su comportamiento va a ser el mismo que hasta ahora de un muy buen jugador”.

El Barcelona quiere a Julián como su delantero tras la salida al final de la pasada temporada del atacante polaco Robert Lewandowski. Lo único claro es que Julián pretende un cambio de aire.