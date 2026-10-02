Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Argentina 2026

Este jueves culminaron los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Banfield vs. Boca y Atlético Tucumán vs. Platense. Las series serán programadas en las próximas semanas y los dos ganadores se meterán en la pelea por el título. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El primero en meterse entre los cuatro mejores del certamen más federal del país fue el Taladro, que dejó en el camino a Deportivo Riestra por penales luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario del encuentro disputado en el estadio Alfredo Martín Beranger. En los 90′, el gol del ganador fue convertido por Tomás Adoryán, mientras que para el Malevo anotó Ángel Stringa.

Banfield venció por penales a Deportivo Riestra y se metió en las semifinales de la Copa Argentina JUAN MANUEL BAEZ

Luego llegó el turno del Decano, que eliminó al campeón en ejercicio, Independiente Rivadavia, por la misma mía que Banfield sacó a Riestra: los penales. Tras el empate 1 a 1 en el estadio Regional de Los Andes por los tantos de Alexis Canelo -AT- y Álex Arce -IR-, el conjunto tucumano se impuso por 3 a 2 en los remates desde los doce pasos.

Posteriormente, el xeneize venció en el clásico a Racing en un partido para la historia. En el Gigante de Arroyito, la Academia comenzó ganando y llegó a estar en ventaja por 2 a 0 con un golazo olímpico de Gastón Lodico y otro tanto de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, pero no logró mantener la ventaja. El ecuatoriano Enner Valencia ingresó a los 56′ y en un puñado de minutos convirtió un hat-trick de cabeza para dar vuelta el resultado y, con el 3 a 2, meter el combinado de la Ribera en semifinales.

La tarde soñada de Enner Valencia: el ecuatoriano marcó los tres goles en la remontada de Boca ante Racing Prensa Boca

Por último, en el partido disputado este jueves en el estadio Norberto Tito Tomaghello, la cancha de Defensa y Justicia, el Calamar fue superior y dejó fuera de competencia a Estudiantes de La Plata, que recibió otro baldazo de agua fría tras perder la Supercopa Internacional ante Rosario Central el sábado pasado. El único gol lo hizo Gonzalo Lencina a los 83′.

Así se jugaron los cuartos de final de la Copa Argentina 2026

Banfield 1 (7) - (6) Deportivo Riestra

Racing 2 - 3 Boca

Atlético Tucumán 1 (3) - (2) 1 Independiente Rivadavia

Platense 1 - 0 Estudiantes de La Plata

Tabla de campeones la Copa Argentina

El máximo vencedor de la Copa Argentina es Boca con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas por los logros en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.