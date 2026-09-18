Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores 2026

Este jueves se definieron los clasificados a las semifinales de la Copa Libertadores 2026. Los cruces serán así: Estudiantes de La Plata vs. Flamengo y Fluminense vs. Palmeiras. Ambas series se llevarán a cabo entre el 13 y el 21 de octubre, y los ganadores pasarán a la final del sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El Pincha, el único no brasileño que sigue en carrera por el título, se consolidó como uno de los cuatro mejores de América tras eliminar a Corinthias por 2 a 1 en el resultado global. En la ida, en La Plata, empataron 1 a 1 por los tantos de Alexis Castro para el local y de Kaio César para el visitante. En la revancha, el club argentino se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un tanto del ‘Pucho’ Castro, la gran figura de la serie.

Su rival en semifinales será el Mengão, que sacó a Independiente del Valle gracias al triunfo 2 a 0 del primer encuentro en el estadio Olímpico Atahualpa con anotaciones de Bruno Henrique y Léo Pereira y, luego, al 1 a 1 de la vuelta en el Maracaná con festejos de Djorkaeff Reasco para el Matagigantes de Giorgian De Arrascaeta para el campeón defensor de la corona.

El ‘Flu’, por su parte, dejó en el camino a Platense en una serie para el infarto. En la ida, disputada en el Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el local ganó 2 a 0 con goles de Nonato y Hulk. En la vuelta, en el estadio Ciudad de Vicente López, perdió 2 a 1 por los tantos de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda (el uruguayo Agustín Canobbio descontó para los brasileños). De esta manera, con el 3 a 2 en el resultado global, los brasileños pasaron de ronda.

Palmeiras venció por penales a LDU Quito y se consolidó como uno de los cuatro mejores de América RODRIGO BUENDIA - AFP

Por último, el Verdão venció a LDU Quito por penales luego de empatar 3 a 3 en el global. Primero, en el Allianz Parque de Brasil, festejó por 1 a 0 con un gol del argentino Agustín Giay. Luego, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador, perdió 3 a 2 por los tantos de Michael Estrada por duplicado y Luis Segovia para los ecuatorianos, y de Marlon Freitas y Vitor Roque para los dirigidos por Abel Ferreira. En la tanda de penales, Palmeiras se impuso por 4 a 3 y sentenció su pase a la próxima instancia.

Así se jugaron los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Ida

Estudiantes 1 - 1 Corinthians

Independiente del Valle 0 - 2 Flamengo

Palmeiras 1 - 0 LDU Quito

Fluminense 2 - 0 Platense

Vuelta

Corinthians 0 - 1 Estudiantes

Flamengo 1 - 0 Independiente del Valle

LDU Quito 3 (3) - (4) 2 Palmeiras

Platense 2 - 1 Fluminense.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.