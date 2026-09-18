Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Este jueves se definieron los clasificados a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Los cruces serán así: Vasco da Gama vs. Boca y Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque. La próxima instancia se llevará a cabo entre el 13 y el 21 de octubre, y los ganadores pasarán a la final del sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El Gigante da Colina avanzó de ronda tras derrotar a Independiente Santa Fe por 2 a 0 en el resultado global. En la ida, disputada la semana pasada en el estadio El Campín de Bogotá, Colombia, empataron 0 a 0. Luego, en la vuelta que se jugó este martes en el estadio São Januário de Río de Janeiro, Brasil, el local se impuso por 2 a 0 con goles de Bruno Duarte y David Corrêa da Fonseca.

Claudio Spinelli es uno de los argentinos de Vasco da Gama, que se ilusiona con vencer a Boca Jorge Saenz - AP

El equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena, por su parte, se metió entre los cuatro mejores de esta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes gracias al 2 a 1 en el global frente a San Pablo. Primero ganó por la mínima diferencia en la Bombonera con un tanto del uruguayo Miguel Merentiel y luego igualó 1 a 1 en el Morumbí por los goles de Leandro Lozano -B- y Domingos Duarte -SP-.

En la otra llave, el primero en avanzar fue el Galo, que superó a Santos por penales luego de empatar 4 a 4 en el acumulado de la serie. En la ida perdió 2 a 0 por los tantos de Willian Arão y Christian Oliva, y en la vuelta se impuso por 4 a 2 gracias a las anotaciones de Bernard, Reinier Jesús por duplicado y Tomás Cuello (Lyanco en contra y Gabriel Barbosa anotaron los goles del Peixe). En la tanda, el equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez festejó por 3 a 1.

El alocado festejo de los jugadores de Atlético MIneiro tras vencer a Santos por penales DOUGLAS MAGNO - AFP

Por último, Montevideo City Torque celebró su pase a las semifinales al dejar en el camino a Cienciano con una victoria 3 a 0 de local con un doblete de Salomón Rodríguez más otro tanto de Alexander da Silva, tras haber caído en la ida 2 a 0 en Perú por los tantos de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain.

Cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Ida

Boca 1 - 0 San Pablo

Independiente Santa Fe 0 - 0 Vasco da Gama

Santos 2 - 0 Atlético Mineiro

Cienciano 2 - 0 Montevideo City Torque

Vuelta

San Pablo 1 - 1 Boca

Vasco da Gama 2 - 0 Independiente Santa Fe

Atlético Mineiro 4 (3) - (1) 2 Santos

Montevideo City Torque 3 - 0 Cienciano

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador), Lanús, Boca, Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos títulos.

River, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing - Uno.

*El campeón de la última edición fue Lanús, que alcanzó su segundo título luego de vencer a Atlético Mineiro por penales en la final disputada en el estadio Defensores del Chaco.