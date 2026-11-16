Así quedó el cuadro del Reducido de la Primera Nacional, por el segundo ascenso a Primera División

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Seis equipos superaron los octavos de final y a los cuartos se sumó Tristán Suárez, que perdió la final con Godoy Cruz; resta conocerse el fallo de Madryn vs. Maipú para saber quien es el octavo clasificado
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El primer ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional 2027 se lo quedó Godoy Cruz al imponerse en la final a Tristán Suárez 3 a 1 y el segundo se define con el Reducido que está en curso y del que este fin de semana se desarrollaron los octavos de final y se conocieron seis de los siete equipos que avanzaron a cuartos, instancia a la que incorporó también el Lechero como perdedor del duelo por el título.
Ferro fue uno de los clubes que no pudo aprovechar la ventaja deportiva y se despidió prematuramente con una derrota 1 a 0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, lo que es un cimbronazo para el club del barrio porteño de Caballito porque lideró gran parte de la primera etapa y quedó afuera de la final por el título y el primer ascenso.
Además, Ciudad de Bolívar sorprendió a Temperley como visitante y lo eliminó con una victoria 2 a 1. Como anfitriones, Gimnasia de Jujuy doblegó a Almirante Brown 2 a 0 y Colón de Santa Fe, a Midland 1 a 0.
Los que si se beneficiaron del empate fueron Atlanta y Deportivo Morón. El Bohemio igualó 1 a 1 con Estudiantes de Buenos Aires y avanzó al igual que el Gallito, que repitió resultado con Colegiales.
Deportivo Madryn le ganaba a Deportivo Maipú 3 a 1 y se metía en la siguiente etapa, pero el partido se suspendió a los 81′ porque una bomba de estruendo cayó cerca del arquero Nahuel Galardi y este adujo que no podía continuar. La situación derivó en un escándalo que recorre el planeta y es el Tribunal de Disciplinas el que definirá el resultado del encuentro.
Reducido de la Primera Nacional
- Ferro 0-1 Gimnasia y Tiro de Salta.
- Atlanta 1-1 Estudiantes de Buenos Aires.
- Deportivo Morón 1-1 Colegiales.
- Temperley 1-2 Ciudad de Bolívar.
- Deportivo Madryn 3-1 Deportivo Maipú - Partido suspendido a los 81′
- Gimnasia de Jujuy 2-0 Almirante Brown.
- Colón de Santa Fe 1-0 Midland.
Los cuartos de final del Reducido, al igual que las semifinales, serán con juegos de ida y vuelta y con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la primera etapa. Para la final se mantiene el formato de dos partidos, pero sin ventaja deportiva.
Cuartos de final del Reducido
- Atlanta vs. Ciudad de Bolívar.
- Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro de Salta.
- Deportivo Morón vs. Colón de Santa Fe.
- Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy (sujeto a confirmación del Tribunal de Disciplinas).
Cronograma del Reducido
- Primera fase - 14 de noviembre (completada).
- Cuartos de final - Ida: 21 de noviembre
- Cuartos de final - Vuelta: 28 de noviembre
- Semifinales - Ida: 5 de diciembre
- Semifinales - Vuelta: 12 de diciembre
- Final - Ida: 19 de diciembre
- Final - Vuelta: 26 de diciembre
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