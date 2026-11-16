Así quedó el cuadro del Reducido de la Primera Nacional, por el segundo ascenso a Primera División

El primer ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional 2027 se lo quedó Godoy Cruz al imponerse en la final a Tristán Suárez 3 a 1 y el segundo se define con el Reducido que está en curso y del que este fin de semana se desarrollaron los octavos de final y se conocieron seis de los siete equipos que avanzaron a cuartos, instancia a la que incorporó también el Lechero como perdedor del duelo por el título.

Ferro fue uno de los clubes que no pudo aprovechar la ventaja deportiva y se despidió prematuramente con una derrota 1 a 0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, lo que es un cimbronazo para el club del barrio porteño de Caballito porque lideró gran parte de la primera etapa y quedó afuera de la final por el título y el primer ascenso.

Además, Ciudad de Bolívar sorprendió a Temperley como visitante y lo eliminó con una victoria 2 a 1. Como anfitriones, Gimnasia de Jujuy doblegó a Almirante Brown 2 a 0 y Colón de Santa Fe, a Midland 1 a 0.

Los que si se beneficiaron del empate fueron Atlanta y Deportivo Morón. El Bohemio igualó 1 a 1 con Estudiantes de Buenos Aires y avanzó al igual que el Gallito, que repitió resultado con Colegiales.

Deportivo Madryn le ganaba a Deportivo Maipú 3 a 1 y se metía en la siguiente etapa, pero el partido se suspendió a los 81′ porque una bomba de estruendo cayó cerca del arquero Nahuel Galardi y este adujo que no podía continuar. La situación derivó en un escándalo que recorre el planeta y es el Tribunal de Disciplinas el que definirá el resultado del encuentro.

Reducido de la Primera Nacional

Ferro 0-1 Gimnasia y Tiro de Salta .

. Atlanta 1-1 Estudiantes de Buenos Aires.

1-1 Estudiantes de Buenos Aires. Deportivo Morón 1-1 Colegiales.

1-1 Colegiales. Temperley 1-2 Ciudad de Bolívar.

Deportivo Madryn 3-1 Deportivo Maipú - Partido suspendido a los 81′

Gimnasia de Jujuy 2-0 Almirante Brown.

2-0 Almirante Brown. Colón de Santa Fe 1-0 Midland.

Los cuartos de final del Reducido, al igual que las semifinales, serán con juegos de ida y vuelta y con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la primera etapa. Para la final se mantiene el formato de dos partidos, pero sin ventaja deportiva.

Godoy Cruz ascendió a la primera división como campeón de la Primera Nacional Noelia Figueroa - AFA

Cuartos de final del Reducido

Atlanta vs. Ciudad de Bolívar.

Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro de Salta.

Deportivo Morón vs. Colón de Santa Fe.

Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy (sujeto a confirmación del Tribunal de Disciplinas).

Cronograma del Reducido