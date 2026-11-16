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Así quedó el cuadro del Reducido de la Primera Nacional, por el segundo ascenso a Primera División

Seis equipos superaron los octavos de final y a los cuartos se sumó Tristán Suárez, que perdió la final con Godoy Cruz; resta conocerse el fallo de Madryn vs. Maipú para saber quien es el octavo clasificado

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Gimnasia y Tiro de Salta eliminó a Ferro con un triunfo 1 a 0 de visitante
Gimnasia y Tiro de Salta eliminó a Ferro con un triunfo 1 a 0 de visitanteGimnasia y Tiro

El primer ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional 2027 se lo quedó Godoy Cruz al imponerse en la final a Tristán Suárez 3 a 1 y el segundo se define con el Reducido que está en curso y del que este fin de semana se desarrollaron los octavos de final y se conocieron seis de los siete equipos que avanzaron a cuartos, instancia a la que incorporó también el Lechero como perdedor del duelo por el título.

Ferro fue uno de los clubes que no pudo aprovechar la ventaja deportiva y se despidió prematuramente con una derrota 1 a 0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, lo que es un cimbronazo para el club del barrio porteño de Caballito porque lideró gran parte de la primera etapa y quedó afuera de la final por el título y el primer ascenso.

Además, Ciudad de Bolívar sorprendió a Temperley como visitante y lo eliminó con una victoria 2 a 1. Como anfitriones, Gimnasia de Jujuy doblegó a Almirante Brown 2 a 0 y Colón de Santa Fe, a Midland 1 a 0.

Los que si se beneficiaron del empate fueron Atlanta y Deportivo Morón. El Bohemio igualó 1 a 1 con Estudiantes de Buenos Aires y avanzó al igual que el Gallito, que repitió resultado con Colegiales.

Deportivo Madryn le ganaba a Deportivo Maipú 3 a 1 y se metía en la siguiente etapa, pero el partido se suspendió a los 81′ porque una bomba de estruendo cayó cerca del arquero Nahuel Galardi y este adujo que no podía continuar. La situación derivó en un escándalo que recorre el planeta y es el Tribunal de Disciplinas el que definirá el resultado del encuentro.

Reducido de la Primera Nacional

  • Ferro 0-1 Gimnasia y Tiro de Salta.
  • Atlanta 1-1 Estudiantes de Buenos Aires.
  • Deportivo Morón 1-1 Colegiales.
  • Temperley 1-2 Ciudad de Bolívar.
  • Deportivo Madryn 3-1 Deportivo Maipú - Partido suspendido a los 81′
  • Gimnasia de Jujuy 2-0 Almirante Brown.
  • Colón de Santa Fe 1-0 Midland.

Los cuartos de final del Reducido, al igual que las semifinales, serán con juegos de ida y vuelta y con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la primera etapa. Para la final se mantiene el formato de dos partidos, pero sin ventaja deportiva.

Godoy Cruz ascendió a la primera división como campeón de la Primera Nacional
Godoy Cruz ascendió a la primera división como campeón de la Primera NacionalNoelia Figueroa - AFA

Cuartos de final del Reducido

  • Atlanta vs. Ciudad de Bolívar.
  • Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro de Salta.
  • Deportivo Morón vs. Colón de Santa Fe.
  • Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy (sujeto a confirmación del Tribunal de Disciplinas).

Cronograma del Reducido

  • Primera fase - 14 de noviembre (completada).
  • Cuartos de final - Ida: 21 de noviembre
  • Cuartos de final - Vuelta: 28 de noviembre
  • Semifinales - Ida: 5 de diciembre
  • Semifinales - Vuelta: 12 de diciembre
  • Final - Ida: 19 de diciembre
  • Final - Vuelta: 26 de diciembre
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