Así quedó el historial de San Lorenzo vs. Boca, tras el triunfo del xeneize en el Torneo Clausura 2026

Boca Juniors venció este domingo a San Lorenzo 2 a 0 como visitante en el Nuevo Gasómetro con arbitraje de Nazareno Arasa en el encuentro correspondiente a la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026 y achicó la desventaja en el historial entre sí a solo cuatro encuentros.

El xeneize anotó ambos goles en el segundo tiempo de un cotejo que terminó bajó un diluvio y con el campo de juego anegado en varios sectores. Primero, a los 57′, Leandro Lozano definió con un remate de zurda un contraataque muy bien elaborado y, poco después, Miguel Merentiel empujó en el área chica y centro de Lautaro Blanco.

Ambos equipos se cruzaron en 215 ocasiones con 79 triunfos del xeneize, 83 victorias del Ciclón y 53 empates. El combinado de la Ribera dominó hasta la década del ‘40, cuando se consolidó la supremacía del Cuervo. En los ‘70, ‘80 y ‘90, Boca descontó esa ventaja, pero San Lorenzo la recuperó en los 2000 y es uno de los cuatro clubes argentinos con saldo a favor en los duelos contra el equipo azul y amarillo. Los otros son Gimnasia, San Martín e Independiente Rivadavia, todos de Mendoza.

205 duelos fueron por ligas nacionales, como el de este domingo en el Nuevo Gasómetro: el azulgrana sonrió en 77, el club de La Ribera en 75 y hubo 52 igualdades. El choque restante se dio con derrota a ambos.

Cinco cotejos fueron por copas nacionales: tres veces ganó el Cuervo, una el xeneize, y la restante quedó en empate.

Por torneos internacionales se cruzaron en cuatro ocasiones: San Lorenzo ganó en tres y el auriazul, en una.

San Lorenzo de Almagro, más allá de la derrota de este domingo ante Boca, tiene ventaja en el historial entre sí Gonzalo Colini

Últimos cinco partidos entre San Lorenzo y Boca