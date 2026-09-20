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Así quedó el historial de San Lorenzo vs. Boca, tras el triunfo del xeneize en el Torneo Clausura 2026

El equipo del barrio porteño de la Boca sigue abajo en el mano a mano entre sí, pero achicó la desventaja

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Boca quedó a solo cuatro triunfos de San Lorenzo en el historial entre sí
Boca quedó a solo cuatro triunfos de San Lorenzo en el historial entre síGonzalo Colini

Boca Juniors venció este domingo a San Lorenzo 2 a 0 como visitante en el Nuevo Gasómetro con arbitraje de Nazareno Arasa en el encuentro correspondiente a la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026 y achicó la desventaja en el historial entre sí a solo cuatro encuentros.

El xeneize anotó ambos goles en el segundo tiempo de un cotejo que terminó bajó un diluvio y con el campo de juego anegado en varios sectores. Primero, a los 57′, Leandro Lozano definió con un remate de zurda un contraataque muy bien elaborado y, poco después, Miguel Merentiel empujó en el área chica y centro de Lautaro Blanco.

Ambos equipos se cruzaron en 215 ocasiones con 79 triunfos del xeneize, 83 victorias del Ciclón y 53 empates. El combinado de la Ribera dominó hasta la década del ‘40, cuando se consolidó la supremacía del Cuervo. En los ‘70, ‘80 y ‘90, Boca descontó esa ventaja, pero San Lorenzo la recuperó en los 2000 y es uno de los cuatro clubes argentinos con saldo a favor en los duelos contra el equipo azul y amarillo. Los otros son Gimnasia, San Martín e Independiente Rivadavia, todos de Mendoza.

  • 205 duelos fueron por ligas nacionales, como el de este domingo en el Nuevo Gasómetro: el azulgrana sonrió en 77, el club de La Ribera en 75 y hubo 52 igualdades. El choque restante se dio con derrota a ambos.
  • Cinco cotejos fueron por copas nacionales: tres veces ganó el Cuervo, una el xeneize, y la restante quedó en empate.
  • Por torneos internacionales se cruzaron en cuatro ocasiones: San Lorenzo ganó en tres y el auriazul, en una.
San Lorenzo de Almagro, más allá de la derrota de este domingo ante Boca, tiene ventaja en el historial entre sí
San Lorenzo de Almagro, más allá de la derrota de este domingo ante Boca, tiene ventaja en el historial entre síGonzalo Colini

Últimos cinco partidos entre San Lorenzo y Boca

  • Torneo Clausura 2026 - Fecha 10: San Lorenzo 0-2 Boca (Leandro Lozano y Miguel Merentiel).
  • Torneo Apertura 2026 - Fecha 10: Boca 1-1 San Lorenzo (Santiago Ascacíbar -B-; Gregorio Rodriguez -SL-).
  • Liga Profesional 2024 - Fecha 11: Boca 3-2 San Lorenzo (Milton Giménez, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel -B-; Andrés Vombergar e Iván Leguizamón -p- -SL-).
  • Copa de la Liga Profesional 2024 - Fecha 12: Boca 2-1 San Lorenzo (Edinson Cavani y Miguel Merentiel -B- y Adam Bareiro -SL-).
  • Copa de la Liga Profesional 2023 - Fecha 12: San Lorenzo 1-1 Boca (Adam Bareiro -SL- y Miguel Merentiel -B-).
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