Así quedó el historial de San Lorenzo vs. Huracán, tras el triunfo del Globo

Huracán derrotó este domingo a San Lorenzo 2 a 0 como visitante en el Nuevo Gasómetro en el partido que correspondió a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 y achicó la brecha en el historial del “clásico de barrio más importante del mundo”.

Ambos goles los anotó Jordy Caicedo, uno en cada tiempo. El ecuatoriano había marcado el único tanto en la alegría en el Apertura 1 a 0, pero en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Con este nuevo triunfo, el conjunto del barrio porteño de Parque Patricios volvió a ganar en el estadio Pedro Bidegain tras 25 años. La última y únca vez que lo había conseguido fue el 9 de diciembre de 2001 1 a 0 con una anotación de Emanuel Villa.

El historial entre ambos equipos tiene ahora 194 antecedentes con 87 victorias de San Lorenzo y 50 de Huracán, por lo que la diferencia a favor de los de Boedo es de 37 encuentros. Empataron en 56 ocasiones.

Así quedaron en el Torneo Clausura 2026

San Lorenzo sufrió su tercera derrota en el torneo en cuatro partidos y quedó último en el Grupo A, con tres punto, por tener peor diferencia de goles que Talleres de Córdoba, Lanús, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero. Anteriormente, perdió con el Granate y el Ferroviario 1 a 0 y venció a Gimnasia de Mendoza por el mismo resultado.

Huracán, por su parte, escaló hasta el cuarto lugar, aunque puede caer más abajo cuando termine la cuarta fecha. En total tiene siete unidades y las otras cuatro las consiguió con una alegría vs. Banfield 1 a 0 y una parda con Atlético Tucumán sin anotaciones. También perdió con Independiente Rivadavia de Mendoza 2 a 1.

En la quinta fecha el Ciclón recibirá en el Nuevo Gasómetro a Unión de Santa Fe mientras que el Globo volverá a ser visitante, esta vez de Sarmiento de Junín.