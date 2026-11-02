Así quedó el Reducido de la Primera Nacional 2026, por el segundo ascenso

Este lunes quedaron definidos los cruces del Reducido de la Primera Nacional 2026 y se confirmaron de esa manera a los 14 equipos que competirán por el segundo ascenso a la Liga Profesional, ya que el primero será a través de la gran final que protagonizarán Godoy Cruz y Tristán Suárez.

Justamente, el Tomba y el Lechero, conocieron su suerte el fin de semana, cuando se aseguraron un lugar en la definición. Lideraron las zonas A y B, respectivamente, y jugarán la final por el título y el primer boleto a la élite del fútbol argentino en un estadio neutral y a designar. El perdedor, se incorporará al Reducido en los cuartos de final junto a los siete equipos que superen los octavos de final. Esta instancia la afrontarán los que se ubicaron entre el segundo y octavo lugar de cada uno de los grupos.

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Godoy Cruz se aseguró la final y pelear por el primer boleto disponible a la máxima categoría X @godoycruz

Los equipos que accedieron al repechaje desde el Grupo A son Ferro, Deportivo Morón, Deportivo Madryn, Colón, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar y Estudiantes de Buenos Aires. Por otro lado, cerraron su participación en la temporada Chaco For Ever, Los Andes, San Telmo, Defensores de Belgrano, Mitre, Racing de Córdoba, Central Norte y All Boys. Los últimos dos, Acassuso y San Miguel, descendieron a la Primera B.

Desde el grupo B se metieron en octavos Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú, Colegiales y Gimnasia y Tiro de Salya. Se quedaron afuera San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Atlético de Rafaela, Agropecuario, Quilmes, Almagro, Chacarita y Patronato.

Ferro es uno de los equipos tradicionales de Buenos Aires que peleará en el Reducido @FerroOficial

Los cruces del Reducido:

Ferro vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Deportivo Morón vs. Colegiales

Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú

Colón vs. Midland

Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown

Temperley v. Ciudad de Bolívar

Atlanta vs. Estudiantes de Buenos Aires.

Nota: se juega a partido único con ventaja deportiva para el local. Es decir, que ante igualdad, el que pasa es el anfitrión.

Colón de Santa Fe cayó a la Primera Nacional hace tres años y pretende volver a la élite

Tanto la final por el primer ascenso como los octavos de final del Reducido están programados para disputarse el sábado 14 de noviembre; a la vez que en la semana siguiente se disputarán los cuartos de final (aquí se suma el perdedor de la definición entre Godoy Cruz y Tristán Suárez).

Las semifinales serían en los primeros días de diciembre y la final el fin de semana del 12. Para ese día también está prevista la final del Torneo Clausura 2026 de Primera División.

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