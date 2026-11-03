Así quedó la Tabla Anual 2026, con las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, tras la fecha 15

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Belgrano es el único equipo que se aseguró presencia internacional el año que viene, pero todavía queda mucho por definirse antes que termine la temporada
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La Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2027. Belgrano de Córdoba tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2026, objetivo que también lograrán los vencedores del Clausura y la Copa Argentina, ambos en curso.
Los otros tres boletos de los seis en total que hay a la Libertadores se lo quedarán los tres mejores del escalafón en el que se suman las unidades obtenidas en el Apertura y Clausura, torneo que completó este martes la fecha número 14 y es la antepenúltima de la primera etapa.
En principio, Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors están quedándose con las plazas a la Copa Libertadores. Le siguen en esa clasificación y estarían accediendo a la Sudamericana 2027: Vélez Sarsfield, Instituto de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza y River Plate.
Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). No es el caso del Pirata, porque está décimo con 48 puntos y no ocupa ningún un lugar en los torneos internacionales.
Ello también ocurrirá si Estudiantes de La Plata se consagra en la Copa Libertadores 2026 -jugará la final ante Palmeiras- y, a nivel doméstico, queda entre los nueve mejores de la temporada -actualmente se ubica 12°-. Caso idéntico puede darse si Boca conquista la Sudamericana 2026 -disputará la definición con Atlético Mineiro- y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).
- Tabla Anual 1: Boca Juniors (a definir).
- Tabla Anual 2: Argentinos Juniors (a definir).
- Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 4: Vélez Sarsfield (a definir).
- Tabla Anual 5: Instituto de Córdoba (a definir).
- Tabla Anual 6: Independiente Rivadavia (a definir).
- Tabla Anual 7: River Plate (a definir).
- Tabla Anual 8: Gimnasia de La Plata (a definir).
- Tabla Anual 9: Lanús (a definir).
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