Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Argentina, tras la fecha 1

Entre la noche de este martes y la madrugada de este miércoles de la Argentina se disputó la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. La selección argentina, campeona en ejercicio, inició su camino frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con el pie derecho. Se quedó con la victoria por 3 a 0 y no dejó dudas con respecto al rendimiento después de un comienzo complejo de los otros seleccionados sudamericanos.

Los tres goles los anotó el mejor futbolista de todos los tiempos, Lionel Messi, quien demostró que llegó en plenitud futbolística. El capitán albiceleste brilló y logró su primer hat-trick en el certamen, que le sirvió para igualar a Miroslav Klose y convertirse en el máximo anotador de la historia de la Copa del Mundo, con 16. El primero y el tercero fueron de zurda desde afuera del área; y el segundo fue con derecha desde el área chica, luego de un flojo rebote del arquero Luca Zidane ante un remate lejano de Alexis Mac Allister.

Nuevamente, todos se rindieron a sus pies: Messi anotó un hat-trick y fue la figura ante Argelia Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Desde la 1 (horario argentino), Austria y Jordania se ven las caras en el Levi’s Stadium de San Francisco. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

Fixture y posiciones del Grupo J del Mundial 2026

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

El próximo rival del seleccionado albiceleste será Austria. El equipo europeo cuenta con figuras que militan en las principales ligas del Viejo Continente como Konrad Laimer (Bayern Múnich), David Alaba (Real Madrid) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund). Tuvo grandes resultados en sus primeras dos participaciones en la Copa del Mundo, ya que fue cuarto en Italia 1934 y tercero en Suiza 1954. Sin embargo, nunca volvió a destacarse y su última participación fue en Francia 1998, cuando quedó eliminado en la etapa de grupos sin triunfos.

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.