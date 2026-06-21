Así está la tabla de posiciones del grupo de España y Uruguay, en la fecha 2

Este domingo se disputa la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. España goleó a Arabia Saudita por 4 a 0 y quedó momentáneamente en lo más alto de la tabla de posiciones con cuatro puntos. El otro partido lo juegan Uruguay y Cabo Verde a las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos. Todos los detalles de la Copa del Mundo están disponibles en canchallena.com.

En el encuentro entre españoles y árabes, la Furia Roja cumplió con su condición de favorita y se recuperó del inesperado empate 0 a 0 frente a Cabo Verde en su debut en esta edición. Lamine Yamal convirtió el primer tanto, Mikel Oyarzábal el segundo y el tercero, y Marc Cucurella el cuarto y definitivo. A pocos minutos del final, Ferrán Torres había anotado el quinto tanto, pero el árbitro brasileño Raphael Claus, a instancias del VAR, lo anuló por fuera de juego.

Marc Cucurella cerró la goleada de España frente a Arabia Saudita en Atlanta, Estados Unidos FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La zona H cobra especial relevancia para los argentinos porque de ahí podría salir el rival de la selección albiceleste en 16vos de final, la instancia que se añadió para esta edición de la Copa del Mundo. Allí, el primero del Grupo J (Argentina, Austria, Jordania y Argelia) se cruzará con el segundo del H, y el escolta del J irá contra el líder del H. Si el campeón del mundo en ejercicio finaliza en el tercer lugar y es uno de los ocho mejores entre todas las zonas, no jugará contra ninguno del grupo integrado por españoles, uruguayos, árabes y caboverdianos.

Uruguay vs. Cabo Verde: cómo llega cada uno

La Celeste no pudo con Arabia Saudita en un debut en el que partía como claro favorito. Empató 1 a 1 por los goles de Abdulelah Al-Amri -AS- y Maximiliano Araújo -U-. “Que no hayamos ganado, sin desmerecer las cualidades de nuestro rival, está ligado a que no conseguimos la versión de la que somos capaces”, dijo el DT Marcelo Bielsa. El seleccionado africano, por su parte, consiguió un heroico empate 0 a 0 frente a una de las principales candidatas al título, España.

Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, buscará derrotar a Cabo Verde en el encuentro de este domingo AFP

Fixture, resultados y posiciones del Grupo H del Mundial 2026

Fecha 1

Fecha 2

España 4 - 0 Arabia Saudita

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 3

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston.

Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina