Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Inglaterra y Croacia, tras la fecha 1

El Grupo L del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es uno de los últimos que comenzó porque la primera fecha se desarrolló este miércoles en la sexta jornada de actividad del certamen más grande de la historia y los equipos sumaron puntos para la tabla de posiciones.

En el primer juego, Inglaterra derrotó a Croacia 4 a 2 en un partidazo en Dallas y lidera la clasificación con tres puntos. Harry Kane anotó un doblete -uno de los tantos fue de penal-, y los otros tantos fueron de Jude Bellingham y Marcus Rashford. Las dos primeras veces que el combinado de Thomas Tuchel estuvo en ventaja, su rival le igualó con un golazo de Martín Baturina y Petar Musa.

El otro encuentro de la zona lo protagonizan Ghana y Panamá desde las 20 (hora argentina) en el estadio de Toronto. Se trata de los dos equipos de menor calibre, los cuáles, a priori, pujarán por meterse en los playoffs como uno de los mejores terceros.

La segunda fecha del Grupo L se disputará el martes 23 de junio. Desde las 17 (hora argentina), Inglaterra y Ghana se verán las caras en Boston mientras que a las 20 Croacia y Panamá chocarán en Toronto.

Los dos líderes de la zona avanzarán a 16avos de final, la instancia que se agregó en el nuevo formato de 48 participantes. El tercero, en tanto, avanzará siempre y cuando sea uno de los mejores ocho ubicados entre los 12 equipos que terminen en esa posición. El cuarto quedará eliminado y cerrará su participación.

Jude Bellingham le dio el triunfo a Inglaterra sobre Croacia FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los favoritos a quedarse con los dos cupos a 16avos de final son los combinados europeos. Inglaterra es candidata al título y quiere volver a quedarse con el trofeo tras la única conquista de 1966. Los balcánicos, por su parte, fueron terceros en Qatar 2022 -perdieron en semifinales con la selección argentina 3 a 0- y finalistas en Rusia 2018, cuando cayeron en la definición con Francia.

Para Inglaterra y Croacia, el duelo entre sí fue determinante porque estuvo en juego el primer lugar de la zona de cara a la próxima etapa. Lo saliente es que el líder del Grupo L enfrentará a un tercero en la primera instancia de eliminación directa, lo que supone un rival sin tanto poderío. El segundo, en tanto, chocará contra el segundo de la zona K que conforman Portugal, República Democrática del Congo, Colombia y Uzbekistán.