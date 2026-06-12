Así quedó la tabla de posiciones del grupo de México tras la fecha 1

Se desarrolló este jueves, en el arranque del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, la primera fecha del Grupo A donde el Tri y Corea del Sur se impusieron en sus respectivos partidos y lideran la tabla de posiciones.

Los mexicanos, luego de la ceremonia inaugural en el estadio Azteca, le ganaron con comodidad de Sudáfrica 2 a 0 con goles del colombiano naturalizado Julián Quiñones y de Raúl Jiménez y logró su primer triunfo en cinco encuentros inaugurales que tiene acumulados en copas del Mundo. El conjunto que hizo las veces de visitante terminó con nueve futbolistas por las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane. El árbitro brasileño Wilton Sampaio también le mostró la tarjeta roja a César Montes.

Luego, en el escenario de Guadalajara con el colegiado egipcio Amin Mohamed Omar, los coreanos superaron a República Checa 2 a 1, tras ir perdiendo por el gol de Ladislav Krejčí. Los asiáticos, que no merecían estar abajo en el marcador, dueron vuelta el resultado con anotaciones de Hwang In-Beom -definió de gran manera tras una jugada colectiva que incluyó 26 pases- y Oh Hyeon-Gyu.

Con esos resultados, México y Corea del Sur lideran la clasificación de la zona A con tres puntos cada uno, pero los norteamericanos están por encima porque tienen mejor diferencia de goles (2 contra 1). Los checos y sudafricanos no tienen unidades.

La segunda fecha del Grupo A se disputará el jueves 18 de junio, con la particularidad de que se cruzarán ganadores y perdedores de la jornada inaugural. Desde las 13 (hora argentina), en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta República Checa se medirá con Sudáfrica mientras que a las 22 en el estadio Akron de Guadalajara jugarán México y Corea del Sur.

Los dos líderes de la zona avanzarán a 16avos de final, la instancia que se agregó en el nuevo formato de 48 participantes. El tercero, en tanto, avanzará siempre y cuando sea uno de los mejores ocho ubicados entre los 12 equipos que terminen en esa posición. El cuarto, en tanto, quedará eliminado y cerrará su participación.