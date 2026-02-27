Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Lanús en la Recopa Sudamericana

Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2026. Contra todo pronóstico, el Granate derrotó a Flamengo por 3 a 2 en el Maracaná y, sumado a la victoria por la mínima diferencia como local en la ida, ganó por 4 a 2 en el resultado global y levantó un nuevo título internacional, el quinto de su historia.

Los goles del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fueron convertidos por Rodrigo Castillo, el paraguayo José Canale y el juvenil Dylan Aquino, que sentenció el resultado en la última jugada del encuentro, a los 122′. Para el Mengão, en tanto, los dos tantos fueron de penal y los anotaron el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el brasileño Jorginho.

José Canale convirtió el segundo gol de Lanús ante Flamengo; el paraguayo fue una de las figuras en el Maracaná MAURO PIMENTEL - AFP

Con este resultado de Lanús, el equipo más laureado del país continúa siendo Boca con 74 títulos, seguido de River con 72. El podio lo completa Independiente con 45 y luego aparece Racing con 40, y San Lorenzo y Alumni (club extinguido) con 22. El Granate, con el de este jueves, acumula ocho. En la tabla en la que únicamente se tienen en cuenta las coronaciones a nivel local, el máximo ganador es el Millonario con 54 títulos. Dos menos tiene el xeneize y tercera se ubica la Academia con 33.

Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

Boca - 74 títulos

River - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22

Vélez y Estudiantes - 19

Huracán y Rosario Central - 13

Newell’s y Lanús - Nueve

Lanús hizo historia y se adjudicó un nuevo título internacional, el cuarto de su historia, en el Maracaná Wagner Meier - Getty Images South America

Belgrano de Córdoba - Seis

Argentinos Juniors, Arsenal de Sarandí, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - Cinco

Porteño (club extinguido) - Cuatro

Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres

Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro Carril Oeste, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - Dos

Atlanta, Central Córdoba (Rosario), Colón de Santa Fe, Chacarita, Estudiantes de Caseros, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal de Rosario, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - Uno

Títulos nacionales