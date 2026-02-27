LA NACION

Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Lanús en la Recopa Sudamericana

El Granate derrotó a Flamengo en el estadio Maracaná y levantó el noveno trofeo de su historia que, a su vez, es el cuarto a nivel internacional

Una consagración para el recuerdo: Lanús se quedó con la Recopa Sudamericana 2026 y levantó el noveno trofeo de su historia
Una consagración para el recuerdo: Lanús se quedó con la Recopa Sudamericana 2026 y levantó el noveno trofeo de su historiaMAURO PIMENTEL - AFP

Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2026. Contra todo pronóstico, el Granate derrotó a Flamengo por 3 a 2 en el Maracaná y, sumado a la victoria por la mínima diferencia como local en la ida, ganó por 4 a 2 en el resultado global y levantó un nuevo título internacional, el quinto de su historia.

Los goles del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fueron convertidos por Rodrigo Castillo, el paraguayo José Canale y el juvenil Dylan Aquino, que sentenció el resultado en la última jugada del encuentro, a los 122′. Para el Mengão, en tanto, los dos tantos fueron de penal y los anotaron el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el brasileño Jorginho.

José Canale convirtió el segundo gol de Lanús ante Flamengo; el paraguayo fue una de las figuras en el Maracaná
José Canale convirtió el segundo gol de Lanús ante Flamengo; el paraguayo fue una de las figuras en el MaracanáMAURO PIMENTEL - AFP

Con este resultado de Lanús, el equipo más laureado del país continúa siendo Boca con 74 títulos, seguido de River con 72. El podio lo completa Independiente con 45 y luego aparece Racing con 40, y San Lorenzo y Alumni (club extinguido) con 22. El Granate, con el de este jueves, acumula ocho. En la tabla en la que únicamente se tienen en cuenta las coronaciones a nivel local, el máximo ganador es el Millonario con 54 títulos. Dos menos tiene el xeneize y tercera se ubica la Academia con 33.

Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

  • Boca - 74 títulos
  • River - 72
  • Independiente - 45
  • Racing - 40
  • Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22
  • Vélez y Estudiantes - 19
  • Huracán y Rosario Central - 13
  • Newell’s y Lanús - Nueve
Lanús hizo historia y se adjudicó un nuevo título internacional, el cuarto de su historia, en el Maracaná
Lanús hizo historia y se adjudicó un nuevo título internacional, el cuarto de su historia, en el MaracanáWagner Meier - Getty Images South America
  • Belgrano de Córdoba - Seis
  • Argentinos Juniors, Arsenal de Sarandí, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - Cinco
  • Porteño (club extinguido) - Cuatro
  • Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres
  • Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro Carril Oeste, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - Dos
  • Atlanta, Central Córdoba (Rosario), Colón de Santa Fe, Chacarita, Estudiantes de Caseros, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal de Rosario, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - Uno

Títulos nacionales

  • River - 54 títulos
  • Boca - 52
  • Racing - 33
  • Independiente - 25
  • Alumni (club extinguido) - 18
  • San Lorenzo - 17
  • Vélez - 14
  • Huracán - 13
  • Rosario Central y Estudiantes de La Plata - 12
  • Newell’s - Nueve
  • Lomas (club extinguido) y Lanús - Cinco
  • Porteño (club extinguido), CASI (club extinguido), Porteño (club extinguido) - Cuatro
  • Arsenal, Argentinos Juniors, Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres
  • Banfield, Estudiantil Porteño (club extinguido), Ferro, Gimnasia de La Plata y Sportivo Barracas - Dos
  • Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón de Santa Fe, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Old Caledonians (club extinguido), Patronato, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Sportivo Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tiro Federal de Rosario, Tigre, Platense e Independiente Rivadavia - Uno
