Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Lanús en la Recopa Sudamericana

El Granate derrotó a Flamengo en el estadio Maracaná y levantó el noveno trofeo de su historia que, a su vez, es el cuarto a nivel internacional
Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2026. Contra todo pronóstico, el Granate derrotó a Flamengo por 3 a 2 en el Maracaná y, sumado a la victoria por la mínima diferencia como local en la ida, ganó por 4 a 2 en el resultado global y levantó un nuevo título internacional, el quinto de su historia.
Los goles del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fueron convertidos por Rodrigo Castillo, el paraguayo José Canale y el juvenil Dylan Aquino, que sentenció el resultado en la última jugada del encuentro, a los 122′. Para el Mengão, en tanto, los dos tantos fueron de penal y los anotaron el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el brasileño Jorginho.
Con este resultado de Lanús, el equipo más laureado del país continúa siendo Boca con 74 títulos, seguido de River con 72. El podio lo completa Independiente con 45 y luego aparece Racing con 40, y San Lorenzo y Alumni (club extinguido) con 22. El Granate, con el de este jueves, acumula ocho. En la tabla en la que únicamente se tienen en cuenta las coronaciones a nivel local, el máximo ganador es el Millonario con 54 títulos. Dos menos tiene el xeneize y tercera se ubica la Academia con 33.
Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino
Títulos nacionales e internacionales
- Boca - 74 títulos
- River - 72
- Independiente - 45
- Racing - 40
- Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22
- Vélez y Estudiantes - 19
- Huracán y Rosario Central - 13
- Newell’s y Lanús - Nueve
- Belgrano de Córdoba - Seis
- Argentinos Juniors, Arsenal de Sarandí, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - Cinco
- Porteño (club extinguido) - Cuatro
- Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres
- Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro Carril Oeste, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - Dos
- Atlanta, Central Córdoba (Rosario), Colón de Santa Fe, Chacarita, Estudiantes de Caseros, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal de Rosario, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - Uno
Títulos nacionales
- River - 54 títulos
- Boca - 52
- Racing - 33
- Independiente - 25
- Alumni (club extinguido) - 18
- San Lorenzo - 17
- Vélez - 14
- Huracán - 13
- Rosario Central y Estudiantes de La Plata - 12
- Newell’s - Nueve
- Lomas (club extinguido) y Lanús - Cinco
- Porteño (club extinguido), CASI (club extinguido), Porteño (club extinguido) - Cuatro
- Arsenal, Argentinos Juniors, Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres
- Banfield, Estudiantil Porteño (club extinguido), Ferro, Gimnasia de La Plata y Sportivo Barracas - Dos
- Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón de Santa Fe, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Old Caledonians (club extinguido), Patronato, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Sportivo Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tiro Federal de Rosario, Tigre, Platense e Independiente Rivadavia - Uno
