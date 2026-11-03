Así se juega la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, que define los cruces de playoffs

Este jueves comienza la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, que se extiende hasta el domingo 8 de noviembre. Se disputarán 15 partidos, siete correspondientes al Grupo A, siete al B y uno interzonal, que en esta jornada será el duelo mendocino entre Gimnasia e Independiente Rivadavia, programado para el sábado a las 15 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en simultáneo con el cruce entre Talleres y Estudiantes de La Plata.

Dichos compromisos se jugarán al mismo tiempo porque el jueves 12 de noviembre el Pincha y la Lepra mendocina disputarán la Supercopa Argentina. Por este motivo, según explicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en conjunto con la Liga Profesional, se priorizó que ambos clubes jugasen el mismo día y horario a fin de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.

Talleres y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes Ignacio Amiconi / Fotobaires

El minuto a minuto de todos los encuentros, con estadísticas actualizadas en tiempo real, se puede seguir en canchallena.com.

Debido a que la definición del fútbol local se superpone con la visita del Papa León XIV al país entre el 8 y 11 de este mes, los organismos de seguridad propusieron los días y horarios más convenientes para nueve partidos que se disputarán en la Ciudad Autónoma y en la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la Liga Profesional programó la fecha para que todos los encuentros que definan cosas se jueguen al mismo tiempo (aspirantes a la Tabla Anual y posibles clasificados a octavos de final).

La actividad comienza el jueves con dos partidos: Aldosivi vs. River a las 15 y Gimnasia de La Plata vs. Belgrano a las 19.15. Dichos partidos se juegan en ese día y horario por pedido de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe). En el primero, el Tiburón ya está descendido y el Millonario ya se metió en octavos de final; mientras que en el segundo, ambos equipos se aseguraron un lugar en la próxima ronda.

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El viernes se definen los clasificados de la zona A a las 19, con tres encuentros al mismo tiempo: San Lorenzo vs. Platense, Independiente vs. Deportivo Riestra y Unión vs. Vélez. Previamente, desde las 15, Barracas Central recibe a Racing (el Guapo ya pasó a octavos y la Academia ya quedó eliminada). Por último, a partir de las 22, por pedido de la APreViDe, juegan Tigre vs. Sarmiento y Banfield vs. Atlético Tucumán.

El sábado quedará conformado el cuadro de octavos porque se juegan los partidos más destacados de la zona B a las 17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán, Boca vs. Defensa y Justicia y Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto. Antes, a partir de las 15, juegan Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia y Talleres vs. Estudiantes de La Plata. En el último turno, desde las 22, Instituto y Newell’s chocan sin nada en juego más que para definir su posición final entre los ocho primeros del Grupo A.

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La fecha 16 y, en consecuencia, la primera ronda del Torneo Clausura 2026, concluirá el domingo con el juego entre Central Córdoba y Lanús, que se juega a las 19.30 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero por no tener que definir clasificación alguna a playoffs (el Granate ya está clasificado y el Ferroviario no tiene chances de avanzar).

Así se juega la última fecha del Torneo Clausura 2026

Jueves 5 de noviembre

15 : Aldosivi vs. River - Zona B

: Aldosivi vs. River - Zona B 19.15: Gimnasia La Plata vs. Belgrano - Zona B

Viernes 6 de noviembre

15 : Barracas Central vs. Racing - Zona B

: Barracas Central vs. Racing - Zona B 19: San Lorenzo vs. Platense - Zona A

- Zona A 19: Independiente vs. Deportivo Riestra - Zona A

- Zona A 19: Unión vs. Vélez - Zona A

- Zona A 22 : Tigre vs. Sarmiento - Zona B

: Tigre vs. Sarmiento - Zona B 22: Banfield vs. Atlético Tucumán - Zona B

Sábado 7 de noviembre

15 : Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal

: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal 15 : Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B

: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B 17.30 : Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B

: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B 17.30 : Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B

: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B 17.30 : Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A

: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A

Domingo 8 de noviembre

19.30: Central Córdoba vs. Lanús - Zona A

*En negrita los cruces que definen clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026

*En cursiva los partidos que involucran a los equipos con chances de ser Campeón de Liga (Tabla Anual)

Así están los octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Sarmiento (8B).

vs. Sarmiento (8B). (4B) River vs. Lanús (5A).

vs. (5A). (2B) Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza (7A).

vs. Gimnasia de Mendoza (7A). (3A) Vélez vs. Barracas Central (6B).

vs. (6B). (1B) Rosario Central vs. Independiente (8A).

vs. Independiente (8A). (4A) Defensa y Justicia vs. Belgrano (5B).

vs. (5B). (2A) Boca vs. Independiente Rivadavia (7B).

vs. Independiente Rivadavia (7B). (3B) Gimnasia de La Plata vs. Newell’s (6A).