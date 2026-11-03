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Por dónde pasan Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Fase Liga se disputa este martes a las 17 (horario argentino) en el estadio Metropolitano

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Julián Álvarez sería titular en el encuentro de este martes entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich
Julián Álvarez sería titular en el encuentro de este martes entre Atlético de Madrid y Bayern MúnichBernat Armangue - AP

Este martes se enfrentan Atlético de Madrid y Bayern Múnich en un partido correspondiente a la fecha 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-2027. Juegan en el estadio Metropolitano, a partir de las 17 (horario argentino), con arbitraje del francés Francois Letexier, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Colchonero, que viene de empatar 1 a 1 con Stuttgart como visitante, se mantiene en el 17° lugar de la tabla de posiciones con cuatro puntos al igual que Roma, que está 16° por diferencia de gol, y que PSV, que se ubica 18°. El combinado bávaro, por su parte, permanece en el 14° puesto con cinco unidades y en la última jornada empató 2 a 2 con Arsenal en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

Harry Kane, reciente ganador del Balón de Oro, visitará el estadio Metropolitano este martes
Harry Kane, reciente ganador del Balón de Oro, visitará el estadio Metropolitano este martesSven Hoppe - dpa DPA

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Kang-In Lee o Jonathan David, Álex Baena; y Julián Alvarez.
  • Bayern Múnich: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Lennart Karl, Nathaniel Brown, Alphonso Davies; y Harry Kane.

Así se juega la fecha 4 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027

Martes 3 de noviembre

  • 14.45: Galatasaray vs. Stuttgart (Fox Sports y Disney + Premium)
  • 14.45: Shakhtar Donetsk vs. Sporting de Lisboa (ESPN 3 y Disney + Premium)
  • 17: Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich (Fox Sports y Disney + Premium)
El estadio Metropolitano de Madrid, España, será la sede del partido entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich
El estadio Metropolitano de Madrid, España, será la sede del partido entre Atlético de Madrid y Bayern MúnichMateo Villalba Sanchez - Getty Images Europe
  • 17: Barcelona vs. Aston Villa (ESPN y Disney + Premium)
  • 17: Bodo/Glimt vs. Lille (ESPN 4 y Disney + Premium)
  • 17: Feyenoord vs. Inter (Fox Sports 2 y Disney + Premium)
  • 17: Manchester United vs. Roma (ESPN 2 y Disney + Premium)
  • 17: LASK vs. Slavia Bratislava (Disney + Premium)
  • 17: Villarreal vs. PSG (ESPN 3 y Disney + Premium)

Miércoles 4 de noviembre

  • 14.45: AEK Atenas vs. Real Madrid (Fox Sports y Disney + Premium)
  • 14.45: Fenerbahce vs. Liverpool (ESPN y Disney + Premium)
  • 17: Borussia Dortmund vs. Betis (Disney + Premium)
  • 17: Porto vs. Napoli (Fox Sports y Disney + Premium)
  • 17: Lens vs. Como (ESPN 2 y Disney + Premium)
  • 17: PSV vs. Brujas (ESPN 4 y Disney + Premium)
  • 17: Leipzig vs. Manchester City (ESPN y Disney + Premium)
  • 17: Slavia Praga vs. Arsenal (ESPN 3 y Disney + Premium)
  • 17: Viking vs. Sabah (Disney + Premium)
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