Por dónde pasan Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Fase Liga se disputa este martes a las 17 (horario argentino) en el estadio Metropolitano
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Este martes se enfrentan Atlético de Madrid y Bayern Múnich en un partido correspondiente a la fecha 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-2027. Juegan en el estadio Metropolitano, a partir de las 17 (horario argentino), con arbitraje del francés Francois Letexier, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Colchonero, que viene de empatar 1 a 1 con Stuttgart como visitante, se mantiene en el 17° lugar de la tabla de posiciones con cuatro puntos al igual que Roma, que está 16° por diferencia de gol, y que PSV, que se ubica 18°. El combinado bávaro, por su parte, permanece en el 14° puesto con cinco unidades y en la última jornada empató 2 a 2 con Arsenal en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.
Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: cómo ver online
El encuentro está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Fox Sports.
- Disney+ Premium.
Posibles formaciones
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Kang-In Lee o Jonathan David, Álex Baena; y Julián Alvarez.
- Bayern Múnich: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Lennart Karl, Nathaniel Brown, Alphonso Davies; y Harry Kane.
Así se juega la fecha 4 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027
Martes 3 de noviembre
- 14.45: Galatasaray vs. Stuttgart (Fox Sports y Disney + Premium)
- 14.45: Shakhtar Donetsk vs. Sporting de Lisboa (ESPN 3 y Disney + Premium)
- 17: Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich (Fox Sports y Disney + Premium)
- 17: Barcelona vs. Aston Villa (ESPN y Disney + Premium)
- 17: Bodo/Glimt vs. Lille (ESPN 4 y Disney + Premium)
- 17: Feyenoord vs. Inter (Fox Sports 2 y Disney + Premium)
- 17: Manchester United vs. Roma (ESPN 2 y Disney + Premium)
- 17: LASK vs. Slavia Bratislava (Disney + Premium)
- 17: Villarreal vs. PSG (ESPN 3 y Disney + Premium)
Miércoles 4 de noviembre
- 14.45: AEK Atenas vs. Real Madrid (Fox Sports y Disney + Premium)
- 14.45: Fenerbahce vs. Liverpool (ESPN y Disney + Premium)
- 17: Borussia Dortmund vs. Betis (Disney + Premium)
- 17: Porto vs. Napoli (Fox Sports y Disney + Premium)
- 17: Lens vs. Como (ESPN 2 y Disney + Premium)
- 17: PSV vs. Brujas (ESPN 4 y Disney + Premium)
- 17: Leipzig vs. Manchester City (ESPN y Disney + Premium)
- 17: Slavia Praga vs. Arsenal (ESPN 3 y Disney + Premium)
- 17: Viking vs. Sabah (Disney + Premium)
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