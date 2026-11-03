Por dónde pasan Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich y qué canal lo transmite en vivo

Este martes se enfrentan Atlético de Madrid y Bayern Múnich en un partido correspondiente a la fecha 4 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-2027. Juegan en el estadio Metropolitano, a partir de las 17 (horario argentino), con arbitraje del francés Francois Letexier, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Colchonero, que viene de empatar 1 a 1 con Stuttgart como visitante, se mantiene en el 17° lugar de la tabla de posiciones con cuatro puntos al igual que Roma, que está 16° por diferencia de gol, y que PSV, que se ubica 18°. El combinado bávaro, por su parte, permanece en el 14° puesto con cinco unidades y en la última jornada empató 2 a 2 con Arsenal en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

Harry Kane, reciente ganador del Balón de Oro, visitará el estadio Metropolitano este martes Sven Hoppe - dpa DPA

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

Atlético de Madrid : Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Kang-In Lee o Jonathan David, Álex Baena; y Julián Alvarez.

: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Marcos Llorente, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Kang-In Lee o Jonathan David, Álex Baena; y Julián Alvarez. Bayern Múnich: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Lennart Karl, Nathaniel Brown, Alphonso Davies; y Harry Kane.

Así se juega la fecha 4 de la Fase Liga de la Champions League 2026-2027

Martes 3 de noviembre

14.45: Galatasaray vs. Stuttgart (Fox Sports y Disney + Premium)

(Fox Sports y Disney + Premium) 14.45: Shakhtar Donetsk vs. Sporting de Lisboa (ESPN 3 y Disney + Premium)

(ESPN 3 y Disney + Premium) 17: Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich (Fox Sports y Disney + Premium)

El estadio Metropolitano de Madrid, España, será la sede del partido entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich Mateo Villalba Sanchez - Getty Images Europe

17: Barcelona vs. Aston Villa (ESPN y Disney + Premium)

(ESPN y Disney + Premium) 17: Bodo/Glimt vs. Lille (ESPN 4 y Disney + Premium)

(ESPN 4 y Disney + Premium) 17: Feyenoord vs. Inter (Fox Sports 2 y Disney + Premium)

(Fox Sports 2 y Disney + Premium) 17: Manchester United vs. Roma (ESPN 2 y Disney + Premium)

(ESPN 2 y Disney + Premium) 17: LASK vs. Slavia Bratislava (Disney + Premium)

(Disney + Premium) 17: Villarreal vs. PSG (ESPN 3 y Disney + Premium)

Miércoles 4 de noviembre