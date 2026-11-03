Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026: días y horarios de todos los partidos

La fecha 16 del Torneo Clausura 2026, la última de la etapa regular, se juega entre este jueves 5 y el domingo 8 de noviembre y define varias cosas. En primer lugar, cinco equipos buscarán quedarse con los cupos vacantes para los octavos de final, al mismo tiempo que el resto de los clasificados intentarán terminar lo más arriba posible para ser locales en la primera instancia de eliminación directa. Además, se sumarán los últimos puntos de la Tabla Anual para conocer el Campeón de Liga y los que jugarán las Copas Libertadores y Sudamericana en 2027.

Todo esto ocurre en medio de la visita del Papa León XVI a la Argentina entre el domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, con una agenda que incluirá encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y visitas a una institución asistencial y a un complejo penitenciario. Durante su estadía, entre otras cosas, recorrerá la ciudad de Buenos Aires, donde se juegan varios partidos, y viajará a Córdoba, donde Talleres recibirá a Estudiantes de La Plata e Instituto jugará con Newell’s.

La Liga Profesional de Fútbol programó la fecha 16 del Clausura con ayuda de los organismos de seguridad

Debido a que la visita papal y la definición del fútbol local se superponen, los organismos de seguridad propusieron los días y horarios más convenientes para nueve partidos que se disputarán en la Ciudad Autónoma y en la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la Liga Profesional programó la fecha para que todos los encuentros que definan cosas se jueguen al mismo tiempo (aspirantes a la Tabla Anual y posibles clasificados a octavos de final).

Así se juega la última fecha del Torneo Clausura 2026

Jueves 5 de noviembre

15 : Aldosivi vs. River - Zona B

: Aldosivi vs. River - Zona B 19.15: Gimnasia La Plata vs. Belgrano - Zona B

Viernes 6 de noviembre

15 : Barracas Central vs. Racing - Zona B

: Barracas Central vs. Racing - Zona B 19: San Lorenzo vs. Platense - Zona A

- Zona A 19: Independiente vs. Deportivo Riestra - Zona A

- Zona A 19: Unión vs. Vélez - Zona A

- Zona A 22 : Tigre vs. Sarmiento - Zona B

: Tigre vs. Sarmiento - Zona B 22: Banfield vs. Atlético Tucumán - Zona B

Sábado 7 de noviembre

15 : Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal

: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal 15 : Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B

: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B 17.30 : Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B

: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B 17.30 : Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B

: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B 17.30 : Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A

: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A

Con una victoria, Boca terminará en lo más alto de la Tabla Anual y se consagrará como Campeón de Liga Manuel Cortina

Domingo 8 de noviembre

19.30: Central Córdoba vs. Lanús - Zona A

*En negrita los cruces que definen clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026

*En cursiva los partidos que involucran a los equipos con chances de ser Campeón de Liga (Tabla Anual)

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia y Talleres vs. Estudiantes se juegan en simultáneo porque el jueves 12 de noviembre el Pincha y la Lepra mendocina disputarán la Supercopa Argentina. Por este motivo, según la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se priorizó que ambos clubes jugasen el mismo día y horario a fin de evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.