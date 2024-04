Así se jugará la última fecha de la Copa de la Liga 2024: los días y los horarios de cada partido

Escuchar

La etapa de grupos de la Copa de la Liga entró en terreno de definición, con una sola fecha por delante para el final de la etapa regular, y con varios equipos con chances de seguir en carrera. Este lunes se dieron a conocer los días y los horarios en los que se disputarán los partidos que revelarán cuáles serán los equipos clasificados a los cuartos de final y qué puesto ocupará cada uno. Según oficializó la AFA, el lunes 15 se disputarán los duelos más trascendentes de la zona A, y el martes 16 será el turno de los cotejos decisivos de la zona B. De ese modo quedarán definidos los cruces de los playoffs para determinar qué equipo será el primer campeón del año en el fútbol argentino. También se resolvió cuándo se completarán los 63 minutos pendientes de Estudiantes-Boca.

De los 28 participantes, sólo Godoy Cruz tiene asegurado un lugar en la próxima instancia, por lo que los siete restantes lo sabrán el lunes o el martes próximo, y no el fin de semana, como podría suponerse. En cuanto a la zona A, el motivo no tiene que ver con la propia Liga Profesional. El conjunto en cuestión es River, que disputará este jueves desde las 21 su duelo por la segunda fecha de la Copa Libertadores frente a Nacional de Uruguay. Como el domingo queda muy cercano a ese partido, los choques entre los equipos con posibilidades de meterse en la próxima instancia se jugarán el lunes 15 de abril, desde las 20.

En cuando a la zona B, la situación es similar, pero en este caso hay un asterisco que debe ser borrado y, como incluye a equipos involucrados en la definición, obliga a postergar al resto. Se trata del cruce entre Estudiantes y Boca, que comenzó en La Plata por la fecha 11, y en el que el jugador Javier Altamirano se descompensó a los 27 minutos. Ese encuentro, que estaba igualado 0 a 0, quedó postergado de común acuerdo. Los 63 minutos que restan del duelo entre el Pincha y el Xeneize se jugarán este viernes desde las 19.30.

Debido a que también el domingo es muy cercano a ese duelo, y a que Lanús -también con chances de clasificarse- tiene duelo copero el día jueves frente a Deportivo Garcilaso, por la segunda fecha de la Sudamericana, se acordó que los partidos definitorios de esa zona se jugarán el martes 16 de abril a partir de las 19.30.

Más allá del resultado final entre Estudiantes y Boca, serán 12 los equipos que buscarán los siete lugares que quedan definirse y en total son ocho los partidos con los equipos involucrados en la lucha por llegar a los cuartos de final. En la zona A, son seis equipos que jugarán cuatro duelos definitorios. Uno es el de lo encumbrados: a Argentinos y Barracas Central, una igualdad los deposita directamente en la próxima etapa. Si el Bicho cae, lo puede sostener su diferencia de gol de +11; si el que pierde es el Guapo, podría complicarse sólo si gana Independiente.

Vélez es el más comprometido, ya que no depende de sí mismo. El Fortín tiene que derrotar a Independiente Rivadavia, en Mendoza, y esperar que no ganen ni River, ni Talleres, ni el Rojo. Por su parte, Independiente recibe a Talleres en una especie de final: el que gana, se clasifica. Una igualdad dejaría afuera a Independiente, pero los cordobeses, a su vez, deberán esperar que Vélez no gane. En el último partido, River visita a Instituto. El Millonario puede clasificarse sin depender de nadie, ganando o empatando, teniendo en cuenta su gran diferencia de gol (+14). Incluso con una derrota puede acceder, pero para que eso suceda, Vélez no debería sumar de a tres.

En la zona B, son seis los equipos que lucharán por los tres lugares que quedan. Godoy Cruz ya está entre los ocho, pero habrá cuatro partidos en lo que se jugarán muchísimo, pero sin el resultado definido entre Estudiantes y Boca no está todo tan claro como en la zona A. En concreto, seis de los siete primeros se enfrentarán entre sí: Boca (hoy cuarto con 22 puntos y +8 de diferencia de gol) será local ante Godoy Cruz (líder y el único ya clasificado con 26 y +10), Estudiantes (sexto con 21 y +8) visitará a Lanús (escolta, con 23 y +9) y Defensa y Justicia (tercero con 23 y +3) recibirá a Newell’s (séptimo con 21 y -1), mientras que Racing (quinto con 21 y +9) jugará en Córdoba ante Belgrano.

Por su parte, aquellos equipos que no juegan por la clasificación, pero deben sumar para la tabla general, jugarán sus partidos entre el sábado, domingo y miércoles. Además, algunos clubes no tendrán competencia hasta el fin de semana del 12 de mayo, que será el comienzo de la Liga Profesional, a no ser que deban disputar un cruce por la Copa Argentina. Por otro lado, Rosario Central y San Lorenzo tendrán en el calendario enfrentamientos por la Copa Libertadores.

Así se jugará la última fecha

Zona A

Sábado 13 de abril

19 Huracán vs. Atlético Tucumán

Domingo 14 de abril

21 Gimnasia vs. Banfield

Lunes 15 de abril

20 Argentinos vs. Barracas Central

20 Independiente vs. Talleres

20 Independiente Rivadavia vs. Vélez

20 Instituto vs. River

Miércoles 17 de abril

19.30 Rosario Central vs. Riestra

Zona B

Sábado 13 de abril

17 Tigre vs. Unión

Domingo 14 de abril

17 Sarmiento vs. Platense

19 Central Córdoba vs. San Lorenzo

Martes 16 de abril

19.30 Belgrano vs. Racing

19.30 Boca vs. Godoy Cruz

19.30 Defensa y Justicia vs. Newell’s

19.30 Lanús vs. Estudiantes

