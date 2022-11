Tras la dura derrota en el debut del Mundial, así se retiraron los jugadores argentinos del estadio

escuchar

Con la mirada al suelo. Así fue la retirada de los jugadores de la Selección Argentina después de la dura derrota por 2 a 1 sufrida en el debut mundialista ante Arabia Saudita.

La salida del vestuario de los jugadores mostró el difícil momento que vivió el plantel argentino en Lusail, el estadio al que deberán volver este sábado para jugarse la clasificación ante México. Titulares y suplentes salieron con expresiones adustas y de amargura.

Los futbolistas de la Selección abandonan el estadio

Los sauditas salieron primeros. Amplias sonrisas, selfies y música árabe en los parlantes portátiles. Hubo que esperar varios minutos para que los argentinos dejaran el vestuario en el que masticaron la dura derrota. En una primera tanda salieron, entre otros, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Leandro Paredes, Paulo Dybala y Nicolás Otamendi. Más tarde hicieron lo propio Julián Álvarez y Franco Armani y luego Ángel Di María, quien circuló rápidamente y evitó en un primer momento hacer declaraciones a la prensa.

Quien sí se detuvo a conversar fue Emiliano “Dibu” Martínez. Ante la pregunta por sus sensaciones luego del encuentro, manifestó: “Obviamente, se arrancó bien y ganando, como queríamos. Después, no pudimos encontrar el segundo gol por pases milimétricos... Ellos tenían la línea muy alta. Y en el segundo tiempo salieron a presionar un poco más. Se encontraron un gol de una segunda jugada que pasa entre el palo y la red, y después, en una ráfaga de 5 minutos, hicieron el segundo. Nos desesperamos un poco y no jugamos tan claro como nosotros lo hacemos y nos llevamos una derrota”.

A continuación, al ser consultado sobre si los sorprendió el planteo táctico de los sauditas, dijo: “No, lo sabíamos. Lo habíamos practicado todo, pero a veces tiramos muchos pelotazos desde atrás y no era lo que queríamos. Obviamente hoy va a doler la derrota, como les duele a todos los argentinos. Pero si queremos salir campeones del mundo, es bueno tener un tropezón hoy. Un tropezón no es caída. Sabemos que mañana tendremos dos finales”.

Por último, cerró con un mensaje dirigido a los hinchas: “Es hermoso venir y ver a 90.000 personas en el estadio y los banderazos. Les vamos a dar alegría (...) Hoy la ansiedad y la forma de jugar nos dio un baldazo de agua fría que el sábado no vamos a tener”.

Los futbolistas argentinos, tras la derrota

Una dura derrota tras un invicto de 36 partidos

El seleccionado argentino de Lionel Scaloni perdió hoy inesperadamente su invicto de 36 partidos, al caer en su debut en el Mundial de Qatar ante Arabia Saudita por 2 a 1. “Muertos, es un golpe muy duro, no esperábamos empezar así”, fueron unas de las primeras expresiones vertidas por el capitán, Lionel Messi, luego del encuentro.

En su match contra los sauditas, la Argentina buscaba igualar el mayor invicto de un combinado nacional en la historia del fútbol, que le pertenece a Italia con 37 partidos no perdidos entre octubre de 2018 y octubre de 2021 (DT Roberto Mancini). No caía desde el 2 de julio de 2019, cuando fue vencida en Belo Horizonte por Brasil por la Copa América.

La salida de los jugadores del estadio tras el debut

Hasta este martes, el seleccionado nacional había encadenado 25 triunfos y 11 empates que le permitieron cortar una sequía de 28 años sin títulos, cuando en 2021 ganó la Copa América tras vencer en la final a Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro. Luego, coronó la Finalíssima ante Italia, titular europeo, en el mítico Wembley de Londres.

Así se retiraron los jugadores argentinos del estadio

Con relación a la contienda disputada ante Arabia Saudita, Messi agregó: “Lo habíamos trabajado, por eso tuvimos muchas situaciones de goles que nos anularon. Quizás no encontramos el momento justo para no caer en la trampa, ellos hacen muy bien [eso de] tirar la línea y pararse”. Y reflexionó: “Es una situación que nunca nos tocó vivir con nuestro grupo, hace mucho que no nos tocaba pasar un golpe tan duro. Habrá que demostrar que somos un grupo de verdad”.

Expresiones adustas y de amargura en la retirada del plantel de Scaloni

