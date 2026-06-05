Lionel Messi agradeció con un video el mural que le hicieron en Berazategui y emocionó a sus creadores

Lo que comenzó como el sueño de dos vecinos de Berazategui terminó con una respuesta inesperada del protagonista del homenaje. Lionel Messi les envió un video de agradecimiento a Federico Merodo y al muralista Leonel García, responsables de una impactante obra dedicada al capitán de la selección argentina, que se convirtió en un fenómeno local y alcanzó repercusión nacional a través de las redes sociales.

La historia nació a comienzos de este año, cuando Merodo y García decidieron avanzar con un proyecto que combinaba admiración, arte y sentido de pertenencia. El lugar elegido fue un predio ubicado en avenida Mitre 1368, en pleno centro de Berazategui, donde antes funcionaba una estación de servicio y que hoy exhibe una imagen monumental del rosarino.

Para concretar la iniciativa fue necesario construir una pared especialmente diseñada para la obra. La estructura tiene seis metros de ancho por cinco metros y medio de alto y sirvió como soporte para un retrato de Messi realizado con un alto nivel de detalle. Los trabajos comenzaron en marzo y se extendieron durante casi tres meses, con jornadas de entre seis y ocho horas diarias. La última pincelada llegó el 28 de mayo.

El mural no tardó en transformarse en un punto de encuentro para vecinos y fanáticos. Más de mil personas se acercaron para dejar su firma sobre la pared y sumarse al homenaje colectivo. La propuesta buscó recrear el clima de unión que atravesó a la Argentina durante la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Con ese espíritu, los impulsores de la iniciativa decidieron compartir el resultado en sus redes sociales y etiquetar al capitán del seleccionado nacional. Junto a las imágenes publicaron un mensaje destinado al futbolista. “Hola Leo Messi, este humilde homenaje que hicimos desde Berazategui buscaba replicar la alegría de aquel 18/12/22 cuando lograron unir a toda la Argentina, donde no importaba ningún sesgo o ideología, cuando solo primaba la alegría de ser argentino”, escribieron.

La repercusión fue creciendo con el paso de los días. La publicación llegó a integrantes del mundo del fútbol y del espectáculo, entre ellos Sergio Agüero, Nicolás Tagliafico, Sergio Romero, Darío Benedetto y Nicolás Vázquez. Sin embargo, el objetivo principal parecía difícil de alcanzar: que el propio Messi viera el mural.

La sorpresa llegó poco después. En lugar de limitarse a dejar un “me gusta” o algún comentario breve, el capitán de la Selección eligió grabar un video para agradecer personalmente el reconocimiento. “Hola, chicos. Bueno, nada, quería mandarles esto para agradecerles lo que hicieron por el dibujo, por cómo lo hicieron. La verdad que una locura”, expresó Messi en el mensaje que recibieron los autores de la obra.

El mural de Lionel Messi en Berazategui y el video agradeciéndoles del 10

El futbolista también hizo referencia a la campaña impulsada para que el mural llegara hasta él. “Les había escuchado ahí la idea era un like o hacer algo de eso, pero preferí decirles esto por video, pensé que iba a ser mejor”, señaló.

Antes de despedirse, el rosarino agradeció el acompañamiento de los vecinos que participaron de la iniciativa. “Simplemente agradecerles mucho a ustedes, a toda la gente que lo bancó, que se acercó, que se sigue acercando y mandarles un abrazo muy grande y desearles todo lo mejor”, concluyó.

La reacción de Merodo y García quedó registrada en otro video que rápidamente se viralizó también. Los dos observaron el mensaje con una mezcla de incredulidad y emoción, conscientes de que el proyecto había superado cualquier expectativa inicial.

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, el reconocimiento de Messi transformó definitivamente una obra local en una historia de alcance nacional. Lo que nació como un homenaje impulsado por dos vecinos terminó con una respuesta directa del futbolista más influyente de la historia de la Argentina, que encontró la manera de devolver, aunque fuera por unos segundos, parte del afecto que recibe a diario en cada rincón del país.