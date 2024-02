escuchar

El dispositivo defensivo de Brentford funcionó a pleno durante 70 minutos, En ese lapso, el equipo londinense, que navega por la parte baja de la tabla, resistió con orden y esmero un empate que valía oro contra el poderoso Manchester City, que tenía hasta entonces una superioridad abrumadora, con el 70 por ciento de tenencia del balón y 20 tiros al arco. Hasta que llegó el error no forzado que cambió el partido: con Brentford en campo rival, los Citizens recuperaron, Julián Álvarez metió el pelotazo frontal para Erling Haaland, y el noruego, que no había tenido ni una clara en todo el encuentro, aprovechó el resbalón de Ajer, que cerraba, para irse solito y vencer al neerlandés Flekken con un zurdazo al rincón a los 26 de la segunda mitad.

Le alcanzó al equipo de Pep Guardiola para imponerse por 1-0 en el Etihad Stadium, en un partido pendiente de la fecha 18 de la Premier League. No hubo exhibición ni cátedra del City, que no tuvo contundencia ni el peso ofensivo de otros encuentros, pero sí la paciencia para percutir en el muro del Brentford hasta encontrar un punto débil. Lo tuvo Álvarez en el primer tiempo, con un derechazo cruzado apenas desviado, también Bernardo Silva con un cabezazo desviado desde una posición muy favorable, y Ben Mee despejó sobre la línea un remate de Oscar Bobb. No encontraba los caminos el City, algo pastoso y previsible en sus movimientos, y lo defendía muy bien el conjunto londinense. Hasta que Kristoffer Ajer se patinó y...

Ivan Toney defiende la pelota ante la marca de Julián Álvarez; el cordobés participó en la jugada del gol del triunfo Rui Vieira - AP

Después del 1-0, estuvo más cerca de ampliar el City que Brentford de empatar. Álvarez salió a los 43 del segundo tiempo, reemplazado por el croata Mateo Kovacic. Le anularon otro gol a Haaland por fuera de juego previo, y el equipo de Pep terminó con 25 remates, 11 entre los tres palos.

Cuando parecía que el City cedería puntos en la lucha por el título por segunda vez en cuatro días -venía de empatar 1-1 con Chelsea-, Haaland logró encontrar algo de espacio a espaldas de la defensa de Brentford. El nórdico no titubeó en el remate rasante que batió al arquero neerlandés para gritar su 17mo gol de la campaña, que lo tiene como máximo anotador de la Premier. Y algo más: con este tanto, ya le convirtió a todos los equipos de la máxima categoría del fútbol inglés.

Suficiente para embolsar tres puntos y subirse al segundo puesto del campeonato, con 56 puntos, apenas uno por debajo del líder Liverpool (57). Pegado atrás quedó Arsenal (55), en un certamen que promete emociones y tensión hasta las últimas fechas. Brentford, con 25 puntos, no puede confiarse, ya que está muy cerca de Everton y Luton (20), los que están en zona de descenso.

El calendario indica que, el sábado, Manchester City se enfrentará como visitante con Bournemouth, por la fecha 26 de la Premier, y luego será local frente a Manchester United en el derbi, mientras en el horizonte asoman los partidos a todo o nada contra Liverpool (10 de marzo) y Arsenal (31 del mes próximo). Mientras Liverpool abrirá la 26a fecha este miércoles, frente a Luton.

