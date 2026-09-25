Atlanta United vs. New York City FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Atlanta United y New York City FC, correspondiente a la jornada 28 de la MLS 2026, se disputará este sábado 26 de septiembre a las 20.30 h en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Georgia.

El momento de los equipos

Atlanta United llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 ante Portland Timbers en su presentación anterior. Por el lado de la visita, New York City FC buscará recuperarse en el campo tras haber sufrido una derrota por 1-0 ante New York Red Bulls en su último encuentro disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con realidades contrastantes en cuanto a sus resultados más recientes: mientras el conjunto local logró sumar de a tres en su última salida, el elenco neoyorquino intentará revertir la falta de eficacia goleadora que mostró en el clásico frente a los Red Bulls, donde no logró vulnerar la valla rival.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es vital para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada. Para Atlanta United, sumar de local representa una oportunidad para consolidar su racha positiva, mientras que New York City FC necesita imperiosamente rescatar puntos como visitante para escalar posiciones en la tabla y dejar atrás el traspié sufrido en la jornada previa.