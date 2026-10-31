Atlanta United vs. Toronto FC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Atlanta United y Toronto FC correspondiente a la jornada 34 de la MLS se disputará este domingo 1 de noviembre a las 18.30 h en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Georgia.

El momento de los equipos

Atlanta United llega al compromiso tras haber caído en su última presentación frente a New York City FC por 2 a 1. Por su parte, el conjunto de Toronto FC arriba con el impulso de haber obtenido una victoria en su reciente duelo ante D.C. United, también por 2 a 1.

Números que anticipan el duelo

El choque en el Mercedes-Benz Stadium representa una oportunidad para que Atlanta United recupere la solidez en casa ante un Toronto FC que llega con la moral alta tras su último resultado positivo. El rendimiento de ambos equipos en esta etapa final de la temporada será determinante para sus aspiraciones en el certamen.

Lo que está en juego

Con la disputa de la jornada 34, cada unidad en juego es vital para escalar posiciones y definir las ubicaciones finales de cara a los objetivos de la temporada 2026. Tanto Atlanta United como Toronto FC buscarán los tres puntos para cerrar su participación en esta fase del torneo de la mejor manera posible.