Atlético de Madrid venció a Levante y sigue arriba en la liga de España: Giuliano Simeone anotó con una gran definición

Un raid implacable viene realizando Atlético de Madrid en el tramo inicial de la liga de España. El equipo que dirige desde hace 15 años Diego Simeone sumó un nuevo triunfo (2-0 como visitante ante Levante) y lleva siete consecutivos en once fechas de un certamen que lo ve como momentáneo líder con 28 puntos, al menos hasta que esta tarde, a las 17 de nuestro país, Barcelona (27 unidades) reciba a Alavés.

La novedad de la jornada fue el gol de Giuliano Simeone, con una notable definición que le permitió sellar el resultado. Julián Alvarez fue titular y salió reemplazado a los 22 minutos del segundo tiempo, en tanto que en el banco de suplentes estuvieron -y no sumaron minutos- Juan Musso y Cuti Romero. En el caso del defensor, la ausencia se debe a la semana que se le viene a Atlético de Madrid: el martes recibirá en el Metropolitano a Bayern Munich, por la Champions League, en tanto que el domingo siguiente será local ante Barcelona, en un duelo clave por la punta de la liga.

Alex Baena, campeón del mundo con España hace unos meses, fue la gran figura de los de Simeone. De sus pies nacieron las ocasiones de peligro del visitante y manejó los hilos de un equipo que se mostró sólido de principio a fin.

Julián Alvarez tuvo un partido correcto, pero no participó de los goles JOSE JORDAN - AFP

A los 17 minutos avisó el Aleti cómo podrían ser las cosas. Una exquisita asistencia pinchada de Baena encontró al danés Morten Hjumland, que llegó por sopresa, controló y definió. Sin embargo, por centímetros el tanto fue anulado: fuera de juego.

Utilizando una fórmula similar, el visitante volvió a lastimar. Baena se posicionó en la izquierda, filtró el pase que Olasagasti pifió al despejar y Grimaldo se metió al área y definió con un bombazo de zurda.

Con el 1 a 0 en el bolsillo, Atlético de Madrid dominó el partido y esperó pacientemente la oportunidad de asegurar el resultado. Primero lo intentó el coreano Kang-in con un zurdazo que dio en el travesaño. Luego lo pudo cristalizar con el método que le venía dando resultado: Baena manejó el ataque y soltó el pase justo para la llegada como un rayo de Simeone; Giuliano dejó correr la pelota y cuando le salió el arquero realizó un pie a pie que dejó al guardavallas sin poder hacer nada mientras la pelota se metía sin apuro en el arco. En 15 minutos del segundo tiempo, el partido quedaba sellado.

El gol de Giuliano

¡GRAN ASISTENCIA Y MEJOR DEFINICIÓN!



Alex Baena encontró a Giuliano Simeone en velocidad y el argentino controló y definió de zurda para poner el 2-0 de Atlético Madrid sobre Levante.#LaLigaEnDSPORTS #LevanteUDAtleti pic.twitter.com/agUjspds03 — DSPORTS (@DSports) October 31, 2026

Llegaron las variantes y la oxigenación para un equipo que tiene por delante días de mucha exigencia. Bayern Munich y Barcelona son suficiente motivo para dosificar las cargas. Por eso salieron progresivamente los de mitad de cancha hacia adelante: Baena, Julián, Kang-in y Barrios dejaron sus lugares en un partido que jamás corrió riesgo para los de Simeone.