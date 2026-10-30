Boca vs. River, por el Superclásico del Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca y River se enfrentan este domingo en una nueva edición del Superclásico, esta vez en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El local buscará estirar su ventaja en el historial y el visitante intentará achicar la diferencia. El partido, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en la Bombonera a partir de las 15 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize, que viene de ganarle 1 a 0 a Independiente como visitante, ya está clasificado a octavos de final. Está tercero en la tabla de posiciones del Grupo A con 27 puntos al igual que Vélez, que marcha segundo por diferencia de gol, y que Defensa y Justicia, que permanece cuarto. El Millonario, por su parte, no tiene asegurado su lugar en la instancia de eliminación directa y se ubica cuarto en la zona B con 23 unidades. En la última jornada venció a Racing por la mínima diferencia como local.

River derrotó a Racing por la mínima diferencia en la fecha pasada del Torneo Clausura 2026 NICOLAS ABOAF

En los últimos cinco Superclásicos hubo tres victorias de Boca y dos de River. El xeneize festejó en el Apertura de este año, cuando ganó por 1 a 0 como visitante con un gol de penal de Leandro Paredes. El antecedente más reciente en el barrio porteño de La Boca, en tanto, es del 9 de noviembre de 2025, por el Clausura de ese año, y el combinado de la Ribera también se impuso: fue 2 a 0 con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Boca vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 1° de noviembre.

: Domingo 1° de noviembre. Hora : 15.

: 15. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Boca vs. River: cómo ver online

El Superclásico está programado para este domingo a las 15 en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

TNT Sports.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el Superclásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.33 contra los 3.32 que se repagan por un hipotético triunfo de River. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.