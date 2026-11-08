Atlético de Madrid vs. Barcelona, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Liga de España

El partido tiene una carga simbólica muy fuerte para Julián Alvarez, que enfrentará al equipo al que quiso forzar su transferencia durante el Mundial. Su voluntad de jugar por Barcelona chocó con la firme posición del Atlético de Madrid de no negociarlo, a excepción de que se depositaran 150 millones de euros antes del 20 junio, algo que no ocurrió. El cordobés entró en conflicto con el club y fue muy cuestionado por los hinchas, que lo silbaron en su reaparición en el Metropolitano, ante Villarreal. La tensión aflojó un poco cuando el ex-River empezó a responder con goles importantes, ante Stuttgart en Alemania por la Champions League y en el 1-0 contra Deportivo La Coruña. De todas maneras, el vínculo entre la Araña y la gente es partido a partido, de acuerdo con su rendimiento futbolístico. En la reciente derrota de local ante Bayern Munich por la Champions, se escucharon algunos silbidos cuando fue reemplazado.