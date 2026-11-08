Atlético de Madrid vs. Barcelona, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Liga de España
Se enfrentan en el estadio Metropolitano por el primer puesto, antes de la pausa por la fecha FIFA para las selecciones
45' PT. Empata Barcelona con Fermín
En un primer tiempo complejo para Barcelona, llega al empate a partir de una maniobra individual de Pedri, que encaró entre tres rivales para llegar al área; un rebote en el zaguero central Pubill le deja la pelota al volante Fermín, que definió con un zurdazo cruzado.
25' PT Julián, cerca del 2-0
Entre Baena, las proyecciones de Grimaldo y los desmarques de Julián, Atlético le está haciendo mucho daño por la izquierda a Barcelona. La Araña estuvo cerca del 2-0 con un remate que se le escurrió al arquero García, que tuvo la fortuna de que la pelota le quedó pegada al cuerpo.
19' PT Julián está encendido
La actividad de la Araña es constante, ocupa la franja que va de la izquierda al centro del ataque. Lo tiene a maltraer al lateral juvenil Fariñas y a Cubarsí. El cordobés vuelve a profundizar y su centro rasante cruza por todo el frente del arco.
9' PT ¡¡Gol de Giuliano!! Gana el Atlético
Se suceden las emociones. Atlético saca provecho de su arranque agresivo, difícil de controlar para Barcelona. Julián profundiza por la izquierda y manda un centro de zurda para la llegada desde la segunda línea de Giuliano Simeone, que define con un toque de derecha. Estalla el Metropolitano. ¡Atlético es único puntero de la Liga!
🇦🇷 ¡DE JULIÁN PARA GIULIANO Y 1-0 PARA EL ATLETI ANTE BARCELONA!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 8, 2026
📺 Mirá nuestros partidos de 🇪🇸 #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/BiWqkUUkuw
6' PT ¡Travesaño en los dos arcos!
No hay tregua. Tras un córner, un cabezazo de Pubill rebota en el travesaño. Barcelona responde con un remate de Pedri que pega en el palo horizontal.
5' PT ¡Lo tuvo Julián!
El partido tiene un arranque frenético. Atlético saca provecho de la presión adelantada de Barcelona y con un pase al vacío pone en carrera libre a Julián, que no alcanza a eludir al arquero García y se trastabilla. Clara situación de gol.
Primera llegada del Atlético
El Atlético comenzó más decidido, con una proyección de Grimaldo y un remate de Baena. En ambas jugadas, Julián llegó a posiciones de definición.
Atlético lo eliminó dos veces en la temporada pasada
Barcelona es el bicampeón de la Liga de España, pero la pasó mal cuando se cruzó con Atlético de Madrid en competencias de eliminación directa durante la temporada pasada. El equipo de Simeone lo dejó al margen en la Copa del Rey y en la Champions League.
Rodri, baja en Barcelona
Barcelona no contará con una pieza importante: el lesionado Rodri. Hansi Flick finalmente se decidió por el canterano Marc Bernal para reemplazarlo y Frenkie De Jong estará en el banco de suplentes.
🚨 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗫𝗜 🚨 pic.twitter.com/u4v2cRQ9Io— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2026
Sin Cuti Romero, lesionado
En Atlético de Madrid quedará nuevamente al margen Cristian Romero, que se recupera de una lesión. El acompañante de Julián Alvarez en el ataque será el coreano Kang-in Lee, a diferencia de encuentros anteriores, en los que hizo pareja con Sorloth, Lookman o Jonathan David.
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/vdKLytFulk— Atlético de Madrid (@Atleti) November 8, 2026
Partido más que especial para Julián
El partido tiene una carga simbólica muy fuerte para Julián Alvarez, que enfrentará al equipo al que quiso forzar su transferencia durante el Mundial. Su voluntad de jugar por Barcelona chocó con la firme posición del Atlético de Madrid de no negociarlo, a excepción de que se depositaran 150 millones de euros antes del 20 junio, algo que no ocurrió. El cordobés entró en conflicto con el club y fue muy cuestionado por los hinchas, que lo silbaron en su reaparición en el Metropolitano, ante Villarreal. La tensión aflojó un poco cuando el ex-River empezó a responder con goles importantes, ante Stuttgart en Alemania por la Champions League y en el 1-0 contra Deportivo La Coruña. De todas maneras, el vínculo entre la Araña y la gente es partido a partido, de acuerdo con su rendimiento futbolístico. En la reciente derrota de local ante Bayern Munich por la Champions, se escucharon algunos silbidos cuando fue reemplazado.
Tras el partido, pausa por la fecha FIFA
Entre tantos atractivos que tiene el choque figura el que estará en disputa el primer puesto de la Liga de España, compartido por Barcelona y Real Madrid, que tiene un partido más tras la goleada de ayer por 3-0 a Valencia. En caso de un triunfo, el Atlético de Diego Simeone quedará como único puntero antes de la pausa de dos semanas en que entrarán las ligas nacionales por la fecha FIFA para las selecciones.
Bienvenidos al seguimiento en vivo de Atlético de Madrid-Barcelona
Buenas tardes, los invitamos a seguir las alternativas del minuto a minuto del partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, a las 17, en el estadio Metropolitano por la 12a fecha de la Liga de España. Estaremos informando con datos previos y lo que ocurra durante el encuentro a través de texto, fotos y videos. Televisarán ESPN y Disney+ Premium.
- 1
- 2
Independiente quedó fuera de las copas de 2027 por el desempate más inesperado: el ranking de fair play
- 3
Los jugadores de Boca mojaron a Arruabarrena mientras hacía la conferencia de prensa
- 4
Boca recuperó el instinto, el valor del DT y a un líder total: en los segundos finales remató el trabajo de un año