Atlético Mineiro vs. Chapecoense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Atlético Mineiro recibe a Chapecoense en la jornada 28 de la liga brasileña; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Atlético Mineiro y Chapecoense, correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 19 de septiembre a las 16.00 h en el estadio Arena MRV, ubicado en Belo Horizonte.
El momento de los equipos
Atlético Mineiro llega al compromiso con confianza tras haber logrado una victoria por 3-1 frente a Fluminense en su última presentación. Por el lado de la visita, Chapecoense atraviesa un presente adverso luego de caer derrotado por 2-1 ante Internacional en la fecha pasada.
Números que anticipan el duelo
El rendimiento reciente de ambos conjuntos marca una tendencia dispar en el campeonato. Mientras el local buscará capitalizar su envión anímico en el Arena MRV, el elenco visitante intentará romper la racha negativa que arrastra tras su última caída como visitante.
Lo que está en juego
Para el Atlético Mineiro, el objetivo principal es sostener su buen ritmo para escalar posiciones en la tabla de posiciones del certamen. Por su parte, Chapecoense necesita sumar puntos con urgencia para mejorar su situación actual en la competencia y recuperarse del tropiezo sufrido en la jornada anterior.
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