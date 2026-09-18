Saltar al contenido principal
LA NACION

Atlético Mineiro vs. Chapecoense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Atlético Mineiro recibe a Chapecoense en la jornada 28 de la liga brasileña; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Atlético Mineiro vs. Chapecoense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online
Atlético Mineiro vs. Chapecoense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Atlético Mineiro y Chapecoense, correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 19 de septiembre a las 16.00 h en el estadio Arena MRV, ubicado en Belo Horizonte.

El momento de los equipos

Atlético Mineiro llega al compromiso con confianza tras haber logrado una victoria por 3-1 frente a Fluminense en su última presentación. Por el lado de la visita, Chapecoense atraviesa un presente adverso luego de caer derrotado por 2-1 ante Internacional en la fecha pasada.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente de ambos conjuntos marca una tendencia dispar en el campeonato. Mientras el local buscará capitalizar su envión anímico en el Arena MRV, el elenco visitante intentará romper la racha negativa que arrastra tras su última caída como visitante.

Lo que está en juego

Para el Atlético Mineiro, el objetivo principal es sostener su buen ritmo para escalar posiciones en la tabla de posiciones del certamen. Por su parte, Chapecoense necesita sumar puntos con urgencia para mejorar su situación actual en la competencia y recuperarse del tropiezo sufrido en la jornada anterior.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. River vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    1

    River vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

  2. La extraña convocatoria de Klopp y una gorra que lo puso en el centro de la escena: "Tenemos que recuperar la bandera"
    2

    Jürgen Klopp dio su primera lista de convocados como DT de Alemania y una gorra que nuevamente lo puso en el centro de la escena

  3. Por donde pasa Messi, hay historia: gol 100 con Inter Miami, una asistencia y otro título
    3

    Lionel Messi, camino a despedirse de la selección: gol 100 con Inter Miami y otro título

  4. El DT de Inglaterra contó cómo lo marcó la derrota: "El nivel de locura que Argentina puso"
    4

    Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra: “Sentí literalmente que no íbamos a sobrevivir”