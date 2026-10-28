Atlético Mineiro vs. Cruzeiro, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Atlético Mineiro y Cruzeiro, correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A, se disputará este jueves 29 de octubre a las 19.30 h en el estadio Arena MRV, ubicado en la ciudad de Belo Horizonte.

El momento de los equipos

Atlético Mineiro llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber perdido por 3-2 ante Flamengo en su presentación anterior. Por su parte, Cruzeiro afronta el clásico con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Remo en la última fecha del torneo.

Números que anticipan el duelo

El historial reciente muestra una disparidad en las sensaciones previas: mientras que el equipo local buscará cortar la racha negativa impuesta por su caída frente al elenco carioca, la visita intentará aprovechar el envión anímico que le otorgó el triunfo ajustado ante Remo para consolidar su juego en el Arena MRV.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento no solo representa los puntos en disputa por la jornada 33, sino que implica el orgullo y la jerarquía propia de uno de los clásicos más importantes del fútbol brasileño. El resultado será determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la recta final de la temporada 2026 del Brasileirao Serie A.