Atlético Mineiro vs. Grêmio por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Atlético Mineiro y Grêmio correspondiente a la jornada 23 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este domingo 16 de agosto a las 16.00 h en la Arena MRV, ubicada en Belo Horizonte.

El momento de los equipos

Atlético Mineiro llega a este compromiso tras haber igualado 2-2 frente a Remo en su presentación anterior, buscando reencontrarse con la victoria ante su gente. Por otro lado, Grêmio atraviesa un momento positivo tras conseguir una victoria por 2-1 ante São Paulo, resultado que le permite llegar con mayor confianza al duelo en tierras mineiras.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con dinámicas distintas respecto a sus últimos resultados, lo que añade un condimento especial a la estadística inmediata. Mientras el local intentará hacer valer su localía en el Arena MRV para corregir los puntos cedidos en el empate previo, la visita buscará aprovechar el envión anímico que significó superar a un rival de peso como el conjunto paulista.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en el tramo central de la temporada. Atlético Mineiro necesita sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla, mientras que Grêmio intentará consolidar su buen momento para mantenerse firme en la pelea por los objetivos de la parte alta del certamen.