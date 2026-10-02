Atlético Mineiro vs. RB Bragantino por el Brasileirao Serie A, día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Atlético Mineiro y RB Bragantino, correspondiente a la jornada 21 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 3 de octubre a las 18.30 h en el estadio Arena MRV, ubicado en la ciudad de Belo Horizonte.

El momento de los equipos

Atlético Mineiro llega al compromiso tras igualar 1-1 frente a Chapecoense en su presentación más reciente. Por su parte, RB Bragantino busca cambiar su dinámica luego de caer 2-1 ante Flamengo en su último duelo disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos valiosos para mejorar su posición en la tabla de posiciones. Mientras el local intentará capitalizar el apoyo de su público en el Arena MRV, el visitante buscará cortar su racha negativa fuera de casa tras la reciente derrota sufrida.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la presente temporada. Para Atlético Mineiro, el objetivo es consolidar un funcionamiento positivo en condición de local, mientras que para RB Bragantino, sumar en Belo Horizonte es imperativo para recuperar la confianza y escalar posiciones en la clasificación del Brasileirao.