Atlético Mineiro vs. Santos, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Atlético Mineiro y Santos se enfrentan este miércoles desde las 19.00h en el estadio Arena MRV, por vuelta los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Atlético Mineiro viene de perder ante Santos por 2-0 mientras que Santos llega de ganar ante Atlético Mineiro por 2-0.

Todo lo que hay que saber

Atlético Mineiro vs. Santos

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a vuelta los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

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