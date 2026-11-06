Austin FC vs. Portland Timbers por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Austin FC y Portland Timbers correspondiente a la jornada 35 de la MLS se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre a las 21.00 h. El partido tendrá como escenario el Q2 Stadium, ubicado en la ciudad de Austin, Texas.

El presente de ambos equipos

Austin FC afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 4-1 frente a LA Galaxy en su última presentación. Por su parte, Portland Timbers llega con la moral alta tras imponerse por 3-1 ante Houston Dynamo FC en su encuentro más reciente.

Números a tener en cuenta

La diferencia en el estado anímico y deportivo de ambos clubes marca el pulso de este duelo en Texas. Mientras que el conjunto local buscará recuperar la solidez defensiva que le faltó en la fecha pasada, la visita intentará aprovechar el envión anímico que le otorgó su último triunfo para sumar unidades valiosas fuera de casa.

Lo que está en juego

Para Austin FC, el objetivo primordial será reencontrarse con el triunfo ante su gente para cerrar de la mejor manera el tramo final de la fase regular. Para Portland Timbers, el desafío es sostener la racha positiva y escalar posiciones en la tabla aprovechando el impulso de su reciente victoria.