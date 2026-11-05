¿River entra a la Libertadores 2027? Qué necesita para llegar a la copa

Este jueves, River cierra su participación en la primera ronda del Torneo Clausura 2026, en el que luego afrontará la etapa de eliminación directa. Visita a Aldosivi, ya descendido a la Primera Nacional, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, con el objetivo de mantenerse entre los cuatro primeros en la tabla de posiciones del Grupo B para jugar los octavos de final como local, una ventaja deportiva importante en la lucha por el título.

El Millonario tiene que salir campeón sí o sí. Es la única chance que tiene para clasificarse a la Copa Libertadores 2027, ya que hasta el momento tiene asegurada su participación, por Tabla Anual, en la Sudamericana, certamen en el que este año quedó eliminado en octavos de final luego de perder con Independiente Santa Fe por penales.

River quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, su principal objetivo de este año Gonzalo Colini - La Nación

“Preocupado está todo el Mundo River. Hoy mi prioridad es completar el proceso de reestructuración del fútbol de River (...) No es que a mi me excita, me emociona o me importa de sobremanera los contrapuntos con AFA. A mi lo único que me importa es que River salga campeón. Y para eso, la mayor parte de problemas que tenemos que resolver son internos”, dijo Stefano Di Carlo, presidente del Millonario, en relación a la guerra declarada entre el club de Núñez y la Asociación del Fútbol Argentino.

En ese contexto, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio, quien no tiene asegurada su continuidad ante el fuerte rumor de la llegada de Ramón Díaz, carece de margen de error y necesita llegar hasta la definición del Clausura. En el primer semestre, fue finalista del Apertura, pero perdió 3 a 2 con Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Boca (a definir).

Tabla Anual 2: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 4: Vélez (a definir).

Tabla Anual 5: Independiente Rivadavia (a definir).

Tabla Anual 6: Instituto (a definir).

Tabla Anual 7: Gimnasia de La Plata (a definir).

Tabla Anual 8: River (a definir).

Tabla Anual 9: Lanús (a definir).

Eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina en 2026, River tuvo un año muy irregular con más tristezas que alegrías. Además, cambió dos veces de entrenador: Marcelo Gallardo fue reemplazado por Eduardo Coudet y éste le dejó su cargo a Ponzio, que primero comenzó como interino y luego fue ratificado hasta el final de este año.

Leonardo Ponzio seguirá siendo el DT de River al menos hasta el final de este año Gonzalo Colini - La Nación

“Ponzio es lo mejor para este momento de River. Al final de la temporada vamos a analizar, hacer un balance, evaluar, y quien esté al frente de la dirección técnica del club en 2027 va a tener tiempo de trabajo, una pretemporada y un plantel amalgamado”, afirmó Di Carlo.