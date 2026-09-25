Austin FC vs. San Diego, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Austin FC y San Diego correspondiente a la jornada 28 de la MLS se disputará este sábado 26 de septiembre a las 21.30 h en el Q2 Stadium, ubicado en Austin, Texas.

El presente de ambos equipos

Austin FC llega a este compromiso tras haber igualado sin goles frente a FC Dallas en su última presentación. Por su parte, San Diego viene de protagonizar un empate 2-2 ante Inter Miami CF, mostrando una vocación ofensiva en su reciente actuación.

Números a tener en cuenta

Ambos conjuntos buscarán capitalizar su estado de forma tras registrar igualdades en sus compromisos previos. La solidez defensiva demostrada por Austin FC en su última presentación contrastará con el despliegue ofensivo que exhibió San Diego frente a un rival de peso como Inter Miami CF.

Lo que está en juego

Con la temporada de la MLS ingresando en su etapa de definición, los puntos en disputa en el Q2 Stadium son fundamentales para ambos clubes. Tanto Austin FC como San Diego necesitan sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla y consolidar sus aspiraciones de cara a los próximos objetivos del certamen.