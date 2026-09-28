Australia vs. Brasil por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Australia y Brasil en el marco de un amistoso internacional preparatorio; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Australia y Brasil correspondiente al amistoso internacional se disputará este martes 29 de septiembre a las 07.00 h en el Suncorp Stadium, ubicado en la ciudad de Brisbane.
El momento de los equipos
Ambos seleccionados llegan a este compromiso tras haberse enfrentado recientemente. Australia llega con la necesidad de ajustar piezas tras igualar 1-1 en su último encuentro ante Brasil. Por su parte, el conjunto brasileño también busca mejorar su funcionamiento luego de haber empatado 1-1 frente al mismo rival en su presentación previa.
Números que anticipan el duelo
El antecedente más inmediato marca una paridad absoluta entre ambos equipos, reflejada en el marcador de 1-1 registrado en su último choque directo. Este encuentro servirá para medir la capacidad de respuesta de ambos conjuntos ante un rival de jerarquía similar tras la igualdad reciente.
Lo que está en juego
Más allá de la naturaleza amistosa del partido, el resultado es fundamental para que ambos entrenadores continúen consolidando sus estrategias y evaluando jugadores de cara a los desafíos oficiales que marca el calendario de la temporada 2026.
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