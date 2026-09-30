Aymeric Laporte no olvida la final con Argentina: dijo que era “el antifútbol” y habló de “cosas raras”

A casi dos meses de la final del Mundial que España le ganó 1-0 con gol de Ferrán Torres a la Argentina, el defensor de la Roja Aymeric Laporte apuntó contra la Albiceleste. “Con Argentina había cosas raras. Lo que todo el mundo vio. Parecía que se les permitía más”, dijo el actual zaguero de Athletic Bilbao en el canal de YouTube del exfutbolista Mario Suárez.

Durante su intervención en “El Camino de Mario” -tal el nombre del canal-, Laporte ahondó sobre la selección capitaneada por Lionel Messi: “Lo llega a hacer otro y no se le habría permitido tanto. Es una imagen un poco fea ver esa agresividad. Es antifútbol... Me molestaba ver esa imagen dentro del fútbol, que estamos luchando siempre contra eso. Y que de repente haya empujones más fuertes de lo debido”, completó. Y recalcó que “Nico Otamendi quería representar a su país. Lo conozco de cuando estuvimos en el [Manchester] City y por fuera es buen tío [tipo]”.

El encontronazo entre Aymeric Laporte y Nicolás Otamendi en la final del último Mundial Stephanie Scarbrough - AP

En otros tramos de la entrevista con Mario Suárez, Laporte habló de lo que sintió una vez que terminó la final del Mundial con Argentina: “Abracé al primero que vi, me arrodillé y miré a mi familia en la grada [tribuna]. Pedí el cambio porque los gemelos no aguantaban. La primera persona en la que pensé fue en mi padre, que falleció, y es el que más me empujó a ser futbolista. También me acordé de mi madre, mi mujer y mis hijos”, recordó el futbolista de 32 años nacido en Agen (Francia).

Laporte también contó cómo celebró la Roja la obtención de la segunda Copa del Mundo de toda su historia -también ganó en Sudáfrica 2010 con un recordado gol de Andrés Iniesta-: “Locura. Entre el jet lag y el no parar de juntar un acto con otro. No dormimos en mucho tiempo y disfrutamos entre nosotros. Yo llegué tarde al bus de salida después del speech, me reuní con mi familia y no me di cuenta de que me estaba esperando el bus”, relató.

Aymeric Laporte marca a Lionel Messi durante la final del último Mundial SARAH YENESEL - EFE

Laporte elogió a Luis de la Fuente, el entrenador de la Roja, por su manejo del plantel: “Lo mejor es la gestión de grupo. El saber llevar y comunicar a los jugadores. Es una gran virtud que tiene. No le presta demasiada atención a lo que se puede decir y se ve en su manera de hacer las cosas. La mala es que le gusta demasiado el gimnasio”, polemizó. Y resaltó a Lamine Yamal: “Jugador muy diferencial. Siempre atrae a más de un jugador, es muy difícil pararle. Técnicamente es excepcional y hará las cosas mejores y hará grandes cosas”.

El defensor del Athletic también habló de su futuro. Dijo que no jugará el Mundial de 2030 y contó qué significa jugar para España pese a haber nacido en Francia: “El ganar el Mundial, la Nations y la Eurocopa... de no ser así, sentiría el mismo orgullo. Mi mujer, mi familia y mis hijos son de aquí. Me siento identificado con España”.

Aymeric Laporte controla la pelota frente al delantero Julián Álvarez, durante la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el New Jersey Stadium de East Rutherford, el 19 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Además, relató cómo fue aquel proceso que terminó con su nacionalización y la posibilidad de calzarse la camiseta roja: “Fue largo porque hubo un primer intento un año y medio o dos antes que resultó no ser por muchos motivos. Luego empezamos a hablar y querían contar conmigo. Coincidimos en que era una oportunidad única que no había que dejar pasar”, evocó.

Por otro lado, el campeón del mundo detalló cómo hace frente a las críticas luego de los partidos: “He estado acostumbrado a las críticas desde muy joven. Todas molestan y hacen daño, más al entorno porque no están acostumbrados. A los mejores del mundo les han pitado [silbado] y tienes que estar preparado. Cuando tenés 17 años cuesta entenderlo, pero con el tiempo no importa tanto y mi familia no lo toma en cuenta”, postuló.

Aymeric Laporte, con la camiseta del Athletic Bilbao afp - AFP

A la hora de destacar a delanteros rivales difíciles de marcar, Laporte elogió al inglés Harry Kane y al argentino Sergio “Kun” Agüero: ”Kane es muy difícil por tamaño y juego. Haaland en los entrenamientos porque es muy físico. Además, Aguero y Aduriz", apuntó. Además, dijo que el inglés puede ganar el Balón de Oro por sus “buenos números”.

Además de hacer una retrospectiva por toda su carrera, Laporte se detuvo en Arabia Saudita, donde defendió la camiseta del Al-Nassr entre 2023 y 2025. Allí coincidió con Cristiano Ronaldo: “Si eres casero, puede ser una buena vida. Hay bastante tráfico. Me pegaba entre 45 minutos y 1 hora y cuarto para ir a entrenar y si querías salir de casa, era otra hora. Te pasabas cinco horas al día en el coche. Eso te dificultaba moverte con la familia. Hay puntos muy buenos y muy malos”, recordó. Y dijo sobre el nivel de la competencia: “Ha ido a mejor. Con el calor es difícil correr, hace 42º y por mucho que estés bien, lo notás”.