Ayyoub Bouaddi, el joven de 18 años por el que Manchester City pagó 100 millones de euros

Un paso firme en el camino de la reconstrucción. A Manchester City no le tembló el pulso y salió al mercado dispuesto a quedarse con uno de las talentos con mayor proyección, porque apostó fuerte por el marroquí de 18 años, Ayyoub Bouaddi, y el club inglés desembolsó cerca de 100 millones de euros, ya que en el ciclo que comenzó con el entrenador Enzo Maresca se buscar la reconfiguración del centro del campo tras las salidas de Rodri, Bernardo Silva y Tijani Reijnders.

Se trata de todo un impacto en los último días del mercado de pases del fútbol inglés y el joven marroquí es el sexto refuerzo de Manchester City, tras las incorporaciones de Elliot Anderson, Pierce Charles, Jeremy Monga, Mathys Detourbet y Gerónimo Rulli.

The future doesn't wait its turn. pic.twitter.com/Xw7XHp6Hze — Manchester City (@ManCity) August 26, 2026

“Este es un día muy especial para mí y para mi familia. Manchester City es, para mí, el mejor club del mundo. Es un sueño estar aquí y poder decir que soy jugador del City. He dedicado la mayor parte de mi vida a trabajar duro para ser el mejor futbolista posible y llegar a lo más alto. He seguido al City durante muchos años y me encanta su estilo de juego. El City siempre intenta practicar un fútbol de calidad. Y han demostrado que son ganadores: este club está hecho para ganar”, dijo Bouaddi, en las redes sociales oficiales del club inglés.

Y agregó: “Es un plantel de primera clase y Enzo es un entrenador de primer nivel. Tengo muchas ganas de jugar en el Etihad Stadium, delante de todos los aficionados”.

El volante marroquí, que disputó 96 partidos con Lille y suma ocho partidos con la selección mayor de su país, debutó con el primer equipo del conjunto francés en la UEFA Conference League apenas tres días después de cumplir 16 años. En las dos temporadas siguientes se consolidó como titular y reconfirmó su categoría con un muy buen desempeño en la Copa del Mundo 2026.

La explosión de Bouaddi

Nacido en Senlis, al norte de París, y formado en Francia, Bouaddi eligió representar a Marruecos, el país de origen de sus padres, después de haber recorrido las selecciones juveniles francesas hasta la sub 21, donde sumó 27 presencias con Les Bleus. Esa decisión, confirmada antes del Mundial, tomó otra dimensión después del 1-1 ante Brasil. No solo por el partido que jugó, sino por lo que provocó del otro lado: en Francia ya se habla de una oportunidad perdida. Didier Deschamps decidió que tenía ese puesto superpoblado y que prescindía de Bouaddi, que entonces tomó la decisión de ponerse la camiseta marroquí.

Bouaddi debutó como profesional con 16 años y tres días, en Conference League, con Lille ante Klaksvík. En la Ligue 1 se transformó en uno de los futbolistas más jóvenes en estrenarse en la competencia, y el 2 de octubre de 2024, el día que cumplió 17 años, fue titular en la victoria de su equipo ante Real Madrid por la Champions. En una entrevista con L’Équipe, recordó aquella noche: “Este partido cambió todo. Estaba en un sueño, no controlaba nada”.

Ayyoub Bouaddi con la camiseta de Marruecos en el cruce Canadá durante la Copa del Mundo 2026 (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fuera del campo, su perfil también escapa al molde habitual. En junio de 2023, con 15 años, ganó en el Palacio del Elíseo el concurso de oratoria de los centros de formación de fútbol de Francia. El tema que defendió fue el contraste entre el resultado y la manera. “Una victoria es una victoria. Es el resultado lo que cuenta y es lo que se recuerda al final”, dijo entonces, según la reconstrucción publicada por distintos medios franceses.

También terminó el bachillerato científico con mención sobresaliente y cursa una licenciatura a distancia en matemáticas. En la misma entrevista con L’Équipe explicó por qué sostiene ese doble camino: “Elegí los estudios porque es lo que me gusta hacer”. Y añadió: “Sabemos que una carrera no dura toda la vida. Las lesiones pueden llegar, nunca se sabe. Entonces, la escuela sigue siendo muy importante; también es una seguridad, entre comillas”.