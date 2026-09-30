Saltar al contenido principal
LA NACION

Azerbaiyán vs. Liechtenstein por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo del grupo D2 y Azerbaiyán recibe a Liechtenstein en la jornada 3 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Azerbaiyán vs. Liechtenstein por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Azerbaiyán vs. Liechtenstein por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Azerbaiyán y Liechtenstein, correspondiente al grupo D2 de la tercera jornada de la Liga de Naciones, se disputará este jueves 1 de octubre a las 13.00 h en el Tofik Bakhramov Stadium de la ciudad de Baku.

El momento de los equipos

Azerbaiyán llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su presentación anterior frente a Lituania. Por su parte, Liechtenstein busca recomponer su imagen luego de sufrir una derrota por 2-0, también ante el conjunto de Lituania.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados buscarán capitalizar sus oportunidades en esta nueva jornada del grupo D2. Mientras Azerbaiyán intentará aprovechar su condición de local para sumar de a tres tras la paridad reciente, Liechtenstein deberá ajustar detalles en su funcionamiento defensivo y ofensivo tras el traspié sufrido en su último encuentro.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para ambos equipos dentro del grupo D2. Azerbaiyán buscará escalar posiciones en la tabla tras el empate previo, mientras que para Liechtenstein el objetivo principal es sumar sus primeros puntos en el certamen y revertir la racha negativa con la que llega a este choque en Baku.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Vojvoda admitió que quería seguir en Racing y que la decisión de suspender la conferencia fue de los dirigentes
    1

    Vojvoda habló de su salida de Racing: “Yo estaba firme, fue una decisión del club”

  2. Se conocieron los audios del VAR de Estudiantes-Central: la mano de Ovando y el penal que desató el escándalo
    2

    Se conocieron los audios del VAR de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central, que terminó en un escándalo

  3. El goleador trotamundos que quiere acostumbrarse a ser el "Superman" que necesitaba Boca
    3

    Enner Valencia, el goleador que en 23 minutos sepultó los cuestionamientos para convertirse en el “Superman” que necesitaba Boca

  4. Gastón Gaudio será candidato a presidente: el DT que quiere, el modelo PSG y una crítica a Kun Agüero
    4

    Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente