Azerbaiyán vs. Liechtenstein por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Azerbaiyán y Liechtenstein, correspondiente al grupo D2 de la tercera jornada de la Liga de Naciones, se disputará este jueves 1 de octubre a las 13.00 h en el Tofik Bakhramov Stadium de la ciudad de Baku.

El momento de los equipos

Azerbaiyán llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su presentación anterior frente a Lituania. Por su parte, Liechtenstein busca recomponer su imagen luego de sufrir una derrota por 2-0, también ante el conjunto de Lituania.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados buscarán capitalizar sus oportunidades en esta nueva jornada del grupo D2. Mientras Azerbaiyán intentará aprovechar su condición de local para sumar de a tres tras la paridad reciente, Liechtenstein deberá ajustar detalles en su funcionamiento defensivo y ofensivo tras el traspié sufrido en su último encuentro.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para ambos equipos dentro del grupo D2. Azerbaiyán buscará escalar posiciones en la tabla tras el empate previo, mientras que para Liechtenstein el objetivo principal es sumar sus primeros puntos en el certamen y revertir la racha negativa con la que llega a este choque en Baku.