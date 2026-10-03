Azerbaiyán vs. Lituania por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Azerbaiyán y Lituania, correspondiente al grupo D2 de la Liga de Naciones, se disputará este domingo 4 de octubre a las 10.00 h en el Palms Sports Arena, ubicado en Baku.

El momento de los equipos

Azerbaiyán llega a este compromiso tras igualar 0-0 ante Liechtenstein en su última presentación. Por su parte, Lituania también viene de un empate, tras haber registrado un 1-1 frente al mismo rival, Azerbaiyán, en su compromiso previo.

Números que anticipan el duelo

El antecedente más cercano entre ambos seleccionados es precisamente el empate 1-1 mencionado anteriormente, lo que demuestra una paridad competitiva en la zona D2 de cara a este nuevo enfrentamiento en territorio azerbaiyano.

Lo que está en juego

Ambos equipos buscan sumar de a tres para escalar posiciones en el grupo D2, considerando que los resultados obtenidos en la jornada anterior los mantienen expectantes en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones 2026.