Por dónde pasan Colombia vs. Paraguay y qué canal lo transmite en vivo

Este viernes se enfrentan Colombia y Paraguay en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA en curso. Juegan en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de las 21 (horario argentino), con arbitraje del canadiense Pierre-Luc Lauzière, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado cafetero disputó un amistoso en esta ventana internacional y fue ante México el sábado pasado, en un compromiso disputado en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, que finalizó 1 a 1 por los goles de Luis Suárez -C- y Gilberto Mora -M-. Después del encuentro ante los paraguayos, cerrará esta fecha FIFA el 7 de octubre contra Perú.

Néstor Lorenzo, el DT argentino que logró armar un gran plantel colombiano, quiere vencer a Paraguay ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro, por su parte, viene de ganarle a Bolivia por 2 a 0 en el Audi Field de Washington, Estados Unidos, con un doblete de Miguel Almirón. A diferencia de los colombianos, únicamente programó dos amistosos para estas semanas, y recién volverá a jugar el 13 de noviembre contra Singapur, como visitante, en el National Stadium de la ciudad-estado de Singapur.

El último juego entre ambos fue el 25 de marzo de 2025, por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026: empataron 2 a 2 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Colombia vs. Paraguay: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Estados Unidos y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Colombia : Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Gómez; y Kevin Viveros.

: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Gómez; y Kevin Viveros. Paraguay: Gastón Olveira; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Alexandro Maidana; Maurício, Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Almirón; Julio Enciso y Robert Morales.

Listas de convocados

Colombia

Arqueros

Aldair Quintana

Álvaro Montero

Kevin Mier

Defensas

Álvaro Angulo

Daniel Muñoz

Dávinson Sanchez

Edier Ocampo

Jhon Lucumí

Kevin Andrade

Róger Caicedo

Samuel Velásquez

Volantes

Daniel Arcila

Gustavo Puerta

Jáminton Campaz

Jhon Arias

Jhon Solís

Juan Manuel Rengifo

Kevin Castaño

Matías Orozco

Richard Ríos

Yaser Asprilla

Delanteros

Carlos Andrés Gómez

Camilo Durán

Kevin Viveros

Luis Suárez

Oscar Perea

Paraguay

Gustavo Alfaro renovó su contrato con la selección de Paraguay hasta 2030

Arqueros

Orlando Gill

Gastón Olveira

Santiago Rojas

Defensores

Gustavo Gómez

Omar Alderete

Junior Alonso

José Canale

Clever Ferreira

Alexis Cañete

Juan Cáceres

Alexandro Maidana

Alan Benítez

Mediocampistas

Andrés Cubas

Hugo Cuenca

Enso González

Diego Gómez

Maurício

Matías Galarza

Mathías Villasanti

Hugo Quintana

Delanteros