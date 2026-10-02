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LA NACION

Por dónde pasan Colombia vs. Paraguay y qué canal lo transmite en vivo

El amistoso de la fecha FIFA se disputa este viernes a las 21 (horario argentino) en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos

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Colombia y Paraguay se verán las caras este domingo en Estados Unidos, en un amistoso internacional
Colombia y Paraguay se verán las caras este domingo en Estados Unidos, en un amistoso internacionalTIM WARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este viernes se enfrentan Colombia y Paraguay en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA en curso. Juegan en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de las 21 (horario argentino), con arbitraje del canadiense Pierre-Luc Lauzière, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado cafetero disputó un amistoso en esta ventana internacional y fue ante México el sábado pasado, en un compromiso disputado en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, que finalizó 1 a 1 por los goles de Luis Suárez -C- y Gilberto Mora -M-. Después del encuentro ante los paraguayos, cerrará esta fecha FIFA el 7 de octubre contra Perú.

Néstor Lorenzo, el DT argentino que logró armar un gran plantel colombiano, quiere vencer a Paraguay
Néstor Lorenzo, el DT argentino que logró armar un gran plantel colombiano, quiere vencer a ParaguayALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro, por su parte, viene de ganarle a Bolivia por 2 a 0 en el Audi Field de Washington, Estados Unidos, con un doblete de Miguel Almirón. A diferencia de los colombianos, únicamente programó dos amistosos para estas semanas, y recién volverá a jugar el 13 de noviembre contra Singapur, como visitante, en el National Stadium de la ciudad-estado de Singapur.

  • El último juego entre ambos fue el 25 de marzo de 2025, por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026: empataron 2 a 2 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Colombia vs. Paraguay: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Estados Unidos y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Gómez; y Kevin Viveros.
  • Paraguay: Gastón Olveira; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Alexandro Maidana; Maurício, Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Almirón; Julio Enciso y Robert Morales.

Listas de convocados

Colombia

Arqueros

  • Aldair Quintana
  • Álvaro Montero
  • Kevin Mier

Defensas

  • Álvaro Angulo
  • Daniel Muñoz
  • Dávinson Sanchez
  • Edier Ocampo
  • Jhon Lucumí
  • Kevin Andrade
  • Róger Caicedo
  • Samuel Velásquez

Volantes

  • Daniel Arcila
  • Gustavo Puerta
  • Jáminton Campaz
  • Jhon Arias
  • Jhon Solís
  • Juan Manuel Rengifo
  • Kevin Castaño
  • Matías Orozco
  • Richard Ríos
  • Yaser Asprilla

Delanteros

  • Carlos Andrés Gómez
  • Camilo Durán
  • Kevin Viveros
  • Luis Suárez
  • Oscar Perea

Paraguay

Gustavo Alfaro renovó su contrato con la selección de Paraguay hasta 2030
Gustavo Alfaro renovó su contrato con la selección de Paraguay hasta 2030

Arqueros

  • Orlando Gill
  • Gastón Olveira
  • Santiago Rojas

Defensores

  • Gustavo Gómez
  • Omar Alderete
  • Junior Alonso
  • José Canale
  • Clever Ferreira
  • Alexis Cañete
  • Juan Cáceres
  • Alexandro Maidana
  • Alan Benítez

Mediocampistas

  • Andrés Cubas
  • Hugo Cuenca
  • Enso González
  • Diego Gómez
  • Maurício
  • Matías Galarza
  • Mathías Villasanti
  • Hugo Quintana

Delanteros

  • Miguel Almirón
  • Hugo Adrián Benítez
  • Ramón Sosa
  • Julio Enciso
  • Gustavo Caballero
  • Álex Arce
  • Antonio Sanabria
  • Robert Morales
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