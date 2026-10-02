Por dónde pasan Colombia vs. Paraguay y qué canal lo transmite en vivo

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El amistoso de la fecha FIFA se disputa este viernes a las 21 (horario argentino) en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos
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Este viernes se enfrentan Colombia y Paraguay en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA en curso. Juegan en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de las 21 (horario argentino), con arbitraje del canadiense Pierre-Luc Lauzière, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El seleccionado cafetero disputó un amistoso en esta ventana internacional y fue ante México el sábado pasado, en un compromiso disputado en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, que finalizó 1 a 1 por los goles de Luis Suárez -C- y Gilberto Mora -M-. Después del encuentro ante los paraguayos, cerrará esta fecha FIFA el 7 de octubre contra Perú.
El equipo dirigido por Gustavo Alfaro, por su parte, viene de ganarle a Bolivia por 2 a 0 en el Audi Field de Washington, Estados Unidos, con un doblete de Miguel Almirón. A diferencia de los colombianos, únicamente programó dos amistosos para estas semanas, y recién volverá a jugar el 13 de noviembre contra Singapur, como visitante, en el National Stadium de la ciudad-estado de Singapur.
- El último juego entre ambos fue el 25 de marzo de 2025, por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026: empataron 2 a 2 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Colombia vs. Paraguay: cómo ver online
El encuentro se disputa este viernes en Estados Unidos y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.
- TyC Sports.
- TyC Sports Play.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Richard Ríos; Yaser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Gómez; y Kevin Viveros.
- Paraguay: Gastón Olveira; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Alexandro Maidana; Maurício, Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Almirón; Julio Enciso y Robert Morales.
Listas de convocados
Colombia
Arqueros
- Aldair Quintana
- Álvaro Montero
- Kevin Mier
Defensas
- Álvaro Angulo
- Daniel Muñoz
- Dávinson Sanchez
- Edier Ocampo
- Jhon Lucumí
- Kevin Andrade
- Róger Caicedo
- Samuel Velásquez
Volantes
- Daniel Arcila
- Gustavo Puerta
- Jáminton Campaz
- Jhon Arias
- Jhon Solís
- Juan Manuel Rengifo
- Kevin Castaño
- Matías Orozco
- Richard Ríos
- Yaser Asprilla
Delanteros
- Carlos Andrés Gómez
- Camilo Durán
- Kevin Viveros
- Luis Suárez
- Oscar Perea
Paraguay
Arqueros
- Orlando Gill
- Gastón Olveira
- Santiago Rojas
Defensores
- Gustavo Gómez
- Omar Alderete
- Junior Alonso
- José Canale
- Clever Ferreira
- Alexis Cañete
- Juan Cáceres
- Alexandro Maidana
- Alan Benítez
Mediocampistas
- Andrés Cubas
- Hugo Cuenca
- Enso González
- Diego Gómez
- Maurício
- Matías Galarza
- Mathías Villasanti
- Hugo Quintana
Delanteros
- Miguel Almirón
- Hugo Adrián Benítez
- Ramón Sosa
- Julio Enciso
- Gustavo Caballero
- Álex Arce
- Antonio Sanabria
- Robert Morales
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