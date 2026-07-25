Bahia vs. Corinthians por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bahia y Corinthians correspondiente a la jornada 20 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este domingo 26 de julio a las 16.00 h en el estadio Casa de Apostas Arena Fonte Nova, ubicado en la ciudad de Salvador.

El presente de ambos equipos

Bahia llega al compromiso tras haber igualado 1-1 en su presentación anterior frente a Atlético Mineiro. Por su parte, Corinthians arriba a Salvador con el envión anímico que le dejó su reciente victoria por 3-0 frente a Remo.

Números a tener en cuenta

El equipo local buscará aprovechar la localía en la Arena Fonte Nova para retomar la senda del triunfo, mientras que el conjunto visitante intentará mantener la solidez defensiva y ofensiva mostrada en su último encuentro para escalar posiciones en el certamen.

Lo que está en juego

Ambos conjuntos necesitan sumar de a tres para consolidar sus aspiraciones en esta mitad del torneo. Para Bahia, ganar en casa es fundamental para estabilizar su campaña, mientras que Corinthians busca encadenar resultados positivos para afirmarse en la parte alta de la tabla de posiciones.