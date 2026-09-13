Bahia vs. Remo por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

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Bahia recibe a Remo en la jornada 27 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Bahia y Remo, correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao Serie A, se disputará este lunes 14 de septiembre a las 20.00 h en el estadio Casa de Apostas Arena Fonte Nova, ubicado en la ciudad de Salvador.
El momento de los equipos
Bahia llega al compromiso tras conseguir una victoria importante en su última presentación frente a RB Bragantino, con un marcador final de 3-2. Por el contrario, Remo atraviesa un presente complejo, ya que arriba tras perder por 1-0 ante Flamengo en la fecha anterior.
Estadísticas del duelo
El equipo local, Bahia, buscará aprovechar su localía en el Arena Fonte Nova para mantener la inercia positiva que le otorgó el último triunfo. Remo, por su parte, intentará capitalizar la solidez defensiva que mostró en su último cotejo a pesar de la derrota, buscando revertir su suerte en condición de visitante.
Lo que está en juego
Para Bahia, los tres puntos son fundamentales para consolidar su escalada en la tabla de posiciones y reafirmar su buen momento futbolístico. Remo, en tanto, necesita sumar unidades con urgencia para alejarse de la irregularidad y mejorar su situación en la clasificación del campeonato.
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