Lionel Messi ha conquistado este lunes, por delante del noruego Erling Haaland y del francés Kylian Mbappé, su octavo Balón de Oro como mejor futbolista del año, que le afianza como el jugador más premiado en la historia del galardón, que ha entregado la revista France Football en el Teatro del Châtelet de París. Messi, de 36 años y actual jugador del Inter Miami, no cuajó su mejor temporada con el París Saint-Germain en 2022-2023, pero la Copa del Mundo conquistada con la selección argentina tras ganarle a Francia en la final le abrió las puertas a un octavo máximo galardón individual.

“Nunca imaginé haber tenido la carrera que tuve, haber conseguido todos mis objetivos y todo en el fútbol, es muy difícil eso. Tuve la suerte, como dijo Aitana (Bonmatí, la ganadora en el rubro femenino), de estar en el mejor club del mundo, y eso hizo que gane muchos títulos y premios individuales. Tuve muchas derrotas duras con la Argentina, donde tuve momentos en donde no se me daba. Conseguí la Copa América y el Mundial, que era lo que me faltaba, y estoy orgulloso de no haberme quedado en el intento y de haber conseguido lo que conseguí”, fueron algunas de sus emotivas palabras.

Lionel Messi con sus hijos en el momento de la premiación FRANCK FIFE - AFP

En la gala, también hubo un homenaje a tres leyendas del fútbol que murieron a partir de la gala anterior: Pelé, que falleció a fines de 2022; Luis Suárez Miramontes, el español que ganó el galardón en 1960; y Bobby Charlton, que también lo consiguió en 1966.

Todos los ganadores premiados por la revista France Football en el Teatro del Châtelet de París:

Dibu Martínez, el arquero del año

El número 1 de la selección argentina y de Aston Villa ganó el premio Yashin al mejor en su posición, y fue sorprendido por su padre en el escenario, que fue el encargado de entregar el galardón. Cuando Didier Drogba, la leyenda marfileña, lo nombró como ganador, Dibu sonrió, se puso de pie, caminó y subió al escenario. Le dio un fuerte apretón de manos al goleador africano y aguardó el premio. Allí se dio una gran sorpresa. Porque fue Alberto Martínez, papá de DIbu, quien le entregó la estatuilla.

Emiliano Martinez, un arquero que sigue haciendo historia FRANCK FIFE - AFP

Erling Haaland, ganador del premio Gerd Müller

Gary Lineker es el encargado de entregar el premio que reconoce al máximo goleador del fútbol internacional en la temporada, que el noruego, una de las máximas figuras del Manchester City liderado por Pep Guardiola, obtuvo después de anotar 52 goles en 53 encuentros.

El noruego Erling Haaland FRANCK FIFE - AFP

Aitana Bonmatí, la mejor del año

La jugadora de Barcelona, parte de una campaña histórica en la temporada 2022/23 y también campeona del mundo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda (donde también fue elegida como la mejor jugadora), es la ganadora del Balón de Oro femenino.

Aitana Bonmati, jugadora de Barcelona Michel Euler - AP

Manchester City, el club masculino del año

El equipo dirigido por Pep Guardiola se convirtió en el segundo club inglés en obtener el triplete de Premier League, FA Cup y Champions League, por lo que fue reconocido como el mejor de la última temporada.

Barcelona, club femenino del año

El conjunto culé ganó la Liga femenina, en la que perdió apenas un partido, y la Champions League en la temporada 2022/23, y fue reconocido en la ceremonia como el mejor.

Vinícius Júnior se queda con el premio Sócrates

El jugador de Real Madrid fue reconocido por su intensa lucha contra el racismo dentro y fuera de las canchas, además del trabajo en su fundación en Brasil. “Muy contento de recibir este premio por todos los niños de Brasil que luchan todos los días para poder tener una oportunidad. Estoy feliz de estar aquí por este motivo. Trabajamos en favelas en Brasil y estoy feliz de poder ayudar a los más jóvenes”, comentó el brasileño.

El exjugador marfileño Didier Drogba, presentador del acto, le preguntó a Vinicius por los actos racistas que ha sufrido en el pasado y por su papel como símbolo en la lucha contra la discriminación. ”Es importante luchar contra ello. Querría agradecer a todos los grandes jugadores que están aquí y que nos ayudan contra esto. Es importante que el mensaje llegue a los jóvenes”, dijo. El premio lleva el nombre del emblemático futbolista brasileño Sócrates, fallecido en 2011 y conocido por su compromiso social.

Jude Bellingham, ganador del premio Kopa

Eden Hazard es el encargado de entregar el primer premio de la noche parisina, al mejor jugador sub 21 de la temporada 2022/23, al actual jugador de Real Madrid, que disfrutó de un brillante año en Borussia Dortmund.

LA NACION